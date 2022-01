La bicyclette électrique más deseada de Xiaomi ahora por 200€ menos

Si vives en un entorno urbano, sabrás que coger el coche resultada cada vez menos louable. Por eso urge encontrar otras formas de desplazarnos como el transporte público u otros sistemas de transporte alternativos. Par exemple, podrías moverte con esta Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike, una bicicleta eléctrica que está rebajada de precio sur le web d’Amazon.

En un primer vistazo, este modelo de Xiaomi destaca por su diseño plegable. Esto no solo no permitirá movernos con comodidad por la ciudad, sino que podremos cargar con ella comodamente si, en algún tramo, quisiesemos coger el bus o el metro. Por tanto, esta bici está pensada para que te la lleves a donde quieras.

En cuanto a su rendimiento, destacar su potente moteur de 250 W, lo que le permitirá alcanzar una vitesse de 25km/h, más que suficiente para desplazarnos con seguridad por la ciudad. Y su gran autonomía nos permitirá pedalear durante más de 45 km sin necesidad de recargar la batería.

Motor potente y batería de gran autonomía

Al fin y al cabo, uno de las principales características en las que nos fijamos cuando compramos una bicicleta eléctrica es en la potencia de su motor. Pues con esta Xiaomi Mi Smart Electric Pliant Bike, puedes estar tranquilo, ya que su potencia de 250 W garantiza un rendimiento eficiente en todo momento.

Esto le permitirá alcanzar una vitesse de 25 km/h, que, aunque pueda no parecer mucho, es más que suficiente para desplazamientos en entornos urbanos. De hecho, no es recomendable que la bicicleta coja más velocidad, ya que no está permitido. Y para una conducción segura y eficiente, créenos que esta potencia es más que suficiente.

Tampoco hay que olvidar su batería de gran calidad. Pas de por nada, garantiza une distance de conduite de 45 km. Es decir: que podrás ir y volver del trabajo varias veces con una sola carga, si así lo necesitas. Por tanto, tendrás la seguridad de que el vehículo no te dejará tirado en medio de ningún trayecto. Además, la batería se puede recargar con cierta rapidez, por lo que no tendrás que esperar demasiado.

Conception de Xiaomi compacto y plegable

Otra de las ventajas de esta bicicleta eléctrica de Xiaomi se encuentra en su diseño. Más allá de ser ligero y compacto, algo muy recomendable en este tipo de vehículos, también es plegable. Esto es: podremos plegarla hasta que ocupe el minimo espacio para poder cargar con ella cómodamente.

De hecho, el sistema es tan sencillo que, en tan solo 6 pasos, tendrás plegada tu bicicleta para llevártela puesta a donde consideres. Este diseño también será muy útil para aquellos usuarios que no van sobrados de espacio en casa. Con lo poco que ocupará esta bici, podrás dejarla en cualquier esquina de la casa y ni notar su presencia.

Por otra parte, su panneau multifonctionnel de 1,8 pulgadas nos permitirá controlar distintos parámetros como la velocidad, la potencia o el estado de bloqueo. De este modo, la conducción por la ciudad será del todo segura con esta bici Xiaomi.

Y qué decir de su precio. Durante estos días, puedes aprovechar un descuento del 20% en la web de Amazon. Una rebaja que te permitirá horrible 200€ que te podrían venir muy bien para otro de tus regalos de Reyes.