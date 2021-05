La Biélorussie “ doit être tenue responsable ” après le “ détournement ” d’un avion de Ryanair

B

ritain a déclaré que le président de la Biélorussie devait être «tenu pour responsable» après avoir brouillé un avion de combat pour forcer un avion de Ryanair transportant un journaliste dissident à atterrir.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a condamné Alexander Lukashenko pour ses «actions extravagantes» et a déclaré que le Royaume-Uni travaillait avec ses alliés sur une réponse «coordonnée».

Cela vient après que la Biélorussie a signalé dimanche ce qui s’est avéré être une fausse alerte à la bombe pour faire atterrir l’avion transportant 171 passagers de la Grèce vers la Lituanie.

Ils ont forcé l’avion à atterrir dans leur capitale, Minsk, avant d’arrêter le journaliste et activiste biélorusse de 26 ans, Roman Protasevich, illustré ci-dessous.

M. Protasevich pourrait être condamné à mort après avoir été accusé d’avoir organisé des manifestations contre le président Loukachenko.

Dans une déclaration fermement formulée, M. Raab a appelé à la libération des militants et a déclaré: «Le Royaume-Uni condamne les actions d’hier des autorités biélorusses, qui ont arrêté le journaliste Roman Protasevich sur la base d’une ruse, après avoir forcé son vol à atterrir à Minsk. M. Loukachenko doit être tenu pour responsable de ses actions farfelues.

«Le Royaume-Uni demande la libération immédiate de M. Protasevich et des autres prisonniers politiques détenus au Bélarus.

«Le Royaume-Uni travaille avec nos alliés sur une réponse coordonnée, y compris de nouvelles sanctions.

«Le Royaume-Uni appelle également le Conseil de l’OACI à se réunir d’urgence pour examiner le non-respect par le régime des règles internationales protégeant l’aviation civile.»

Roman Protasevich en 2017

/ REUTERS

Tom Tugendhat, président du Comité spécial des affaires étrangères du Royaume-Uni, a qualifié l’acte de «piraterie aérienne» et de «détournement».

Il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «Il s’agissait d’un vol entre deux membres de l’OTAN et entre deux membres de l’UE – entre la Grèce et la Lituanie. Et si ce n’est pas un acte de guerre, c’est certainement un acte de guerre.

Franak Viačorka, journaliste et ami de M. Protasevich, était en contact avec lui juste avant son départ.

M. Viačorka a déclaré: «Il a partagé certaines préoccupations lorsqu’il était à l’aéroport d’Athènes. Il a vu que quelqu’un le suivait, alors il ressentait déjà quelque chose de mal.

«Je ne sais pas si c’est lié, mais il a mentionné qu’il y avait un gars qui essayait de prendre des photos de ses documents et peut-être que cela faisait aussi partie d’une provocation contre lui.

Des témoins ont déclaré que l’activiste tremblait et «avait très peur», disant à ses compagnons de voyage qu’il risquerait la peine de mort.

M. Viačorka a ajouté: “Je ne peux pas imaginer ce qui lui arrive en ce moment.”

Loukachenko, qui est l’un des alliés les plus proches du président Poutine, a «personnellement ordonné» l’opération afin qu’un dissident à bord puisse être arrêté, selon les médias d’État.

Il dirige le pays depuis 1994 et réprime les personnalités de l’opposition.

Le plan de saisie de M. Protasevich semble également avoir impliqué des agents présumés du KGB bélarussien.

Le directeur général de Ryanair, Michael O’Leary, a également déclaré que l’atterrissage forcé était un «détournement financé par l’État» et a ajouté: «Il était clair que l’intention des autorités russes était de renvoyer un journaliste et son compagnon de voyage. Nous pensons que certains agents du KGB ont également été déchargés de l’avion. »

Les dirigeants occidentaux ont largement condamné cet acte. Les dirigeants de l’UE doivent discuter de leur réponse à ce que l’exécutif du syndicat a appelé un «détournement».

Ursula von der Leyen, chef de la Commission européenne, a averti que “le comportement scandaleux et illégal … aura des conséquences”.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a condamné «l’acte choquant» et a déclaré que l’administration du président Joe Biden «coordonnait avec nos partenaires les prochaines étapes».

M. Protasevich est un ancien rédacteur en chef de Nexta, une chaîne d’opposition influente sur l’application de messagerie Telegram.

Nexta a aidé à organiser des manifestations qui ont éclaté en Biélorussie en août dernier après que M. Lukashenko ait revendiqué la victoire à des élections largement considérées comme truquées.

M. Protasevich, qui a quitté la Biélorussie en 2019 pour vivre en exil en Lituanie, a été désigné «terroriste» par la Biélorussie en novembre pour son rôle dans la coordination des manifestations.