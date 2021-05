La Biélorussie force la fuite internationale pour atterrir et détient un journaliste dissident ⋆ .

Le blogueur et activiste de l’opposition Roman Protasevich arrive pour une audience à Minsk, en Biélorussie, le 10 avril 2017 (Crédit: Stringer / .)

Le président biélorusse Alexander Lukashenko a ordonné dimanche à un avion de combat d’escorter un vol commercial de Ryanair vers Minsk, où un journaliste dissident à bord a été arrêté à l’atterrissage.

Le vol a décollé d’Athènes, en Grèce, et devait initialement atterrir à Vilnius, en Lituanie. Cependant, Ryanair a déclaré que l’équipage de conduite avait été informé d’une menace potentielle d’explosifs à bord alors qu’il volait dans l’espace aérien biélorusse, et l’avion a été détourné vers Minsk.

Loukachenko a donné un «ordre sans équivoque» de «faire faire demi-tour à l’avion et atterrir», selon un communiqué de presse de son bureau traduit par le New York Times. Le comité d’enquête du Bélarus, le principal organe d’enquête du pays, a déclaré qu’il avait ouvert une enquête sur une fausse alerte à la bombe après qu’aucun explosif n’a été trouvé dans l’avion.

Les autorités biélorusses ont arrêté le journaliste Roman Protasevich alors que l’avion était immobilisé à Minsk. Après que le gouvernement de Loukachenko a fermé de nombreux médias en 2020 à la suite de manifestations généralisées contre son règne, Protasevich a ouvert la chaîne de télégramme NEXTA, qui est devenue l’une des sources d’information les plus populaires pour les dissidents. La chaîne compte environ 1,5 million d’abonnés.

Avant le décollage, Protasevich a déclaré qu’il était suivi et photographié par un homme chauve à l’aéroport d’Athènes, selon des messages envoyés sur une autre chaîne de télégramme.

Protasevich a déclaré aux passagers qu ‘«il risquait la peine de mort» après le détournement du vol, a déclaré la passagère Monika Simkiene à l’Agence France-Presse.

“Il ne criait pas, mais il était clair qu’il avait très peur”, a déclaré à l’. son compatriote Edvinas Dimsa. “On aurait dit que si la fenêtre avait été ouverte, il en aurait sauté.”

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a qualifié la détention de Protasevich de «détournement de Ryanair», et le secrétaire d’État américain Antony Blinken a condamné l’incident dans un communiqué de dimanche.

«Cet acte choquant perpétré par le régime de Loukachenko a mis en danger la vie de plus de 120 passagers, dont des citoyens américains», a déclaré M. Blinken. «Les premiers rapports suggérant l’implication des services de sécurité biélorusses et l’utilisation d’avions militaires biélorusses pour escorter l’avion sont profondément préoccupants et nécessitent une enquête approfondie.»

Zachary Evans est un rédacteur de nouvelles pour National Review Online. Il est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.