La Biélorussie menace de couper l’approvisionnement en gaz de l’UE en raison de sanctions au milieu d’une dispute frontalière – « Nous chauffons l’Europe ! » | Monde | Nouvelles

Alexandre Loukachenko a suggéré qu’il pourrait couper l’approvisionnement en gaz de l’Europe via un important gazoduc, car le dirigeant biélorusse pourrait riposter contre toute nouvelle sanction européenne imposée en réponse à la crise.

Des milliers de migrants en provenance de pays comme l’Irak et la Syrie sont acheminés par avion vers la Biélorussie, apparemment sous la promesse d’une entrée facile dans l’UE, puis indiqués le chemin vers la frontière polonaise où ils sont accueillis par des barbelés et des soldats.

Les autorités polonaises ont institué l’état d’urgence à la frontière et la police ignore les demandes d’asile et expulse les migrants.

L’UE devrait sanctionner jusqu’à 30 personnes et entités biélorusses.

Loukachenko a déclaré : « Nous réchauffons l’Europe, et ils nous menacent toujours de fermer les frontières.

« Et si on coupait [the transit of] gaz naturel pour eux? Je recommanderais donc aux dirigeants polonais, lituaniens et autres sans cervelle de réfléchir avant de parler.

Le président biélorusse aurait le soutien de Vladimir Poutine dans un complot visant à attirer des milliers de migrants de pays comme l’Irak et la Syrie aux portes de l’UE, où ils sont actuellement bloqués.

Selon certaines informations, la Pologne a suggéré qu’il y avait eu 468 tentatives illégales de traverser la frontière mercredi.

L’ONU a qualifié la situation d' »intolérable » et a exhorté les dirigeants européens à prendre « des mesures immédiates ».

Michelle Bachelet, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, a déclaré mercredi : « Je suis consternée qu’un grand nombre de migrants et de réfugiés continuent d’être laissés dans une situation désespérée dans des températures proches du point de congélation à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne.

« J’exhorte les États concernés à prendre des mesures immédiates pour désamorcer et résoudre cette situation intolérable conformément à leurs obligations en vertu du droit international des droits de l’homme et des réfugiés.

Fabienne Keller, eurodéputée française, a insisté pour que l’UE prenne des mesures fermes, malgré les craintes de conséquences négatives pour le bloc.

Elle a écrit sur Twitter : « La situation à la frontière polonaise est épouvantable. L’Europe a les moyens d’agir concrètement et rapidement.

Il est possible d’autoriser les migrants piégés à entrer en Pologne et dans l’ensemble de l’UE, mais cela placerait le bloc sous une immense pression économique et sociale de l’intérieur – et pas pour la première fois.

La Biélorussie, officiellement connue sous le nom de République de Biélorussie, est un pays enclavé d’Europe de l’Est avec une population de 9,3 millions d’habitants et bordé par la Russie à l’est et au nord-est, l’Ukraine au sud, la Pologne à l’ouest et la Lituanie et la Lettonie au nord-ouest. .