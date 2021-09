La Biélorussie se prépare à la guerre avec l’Occident alors que Loukachenko achète un énorme lot d’armes russes | Monde | Nouvelles

La Russie devrait envoyer des dizaines d’avions de guerre, d’hélicoptères et de systèmes de défense aérienne qui pourraient inclure des missiles S-400. Cette décision intervient alors que les deux pays slaves se préparent pour des jeux de guerre militaires conjoints à partir de la semaine prochaine, qui impliqueront environ 200 000 soldats. Minsk et Moscou continuent de tisser des liens de plus en plus étroits à la suite des troubles politiques de l’année dernière en Biélorussie, à la suite des élections présidentielles contestées d’août.

Des milliers de manifestants sont descendus dans la rue pour exiger la démission de M. Lukasheko, à la suite d’informations faisant état d’une fraude électorale généralisée.

Les manifestations ont finalement été brutalement écrasées par le régime, forçant la chef de l’opposition Sviatlana Tsikhanouskaya à fuir le pays.

Loukachenko a cherché à caractériser les exercices militaires à venir comme faisant partie des efforts conjoints entre la Biélorussie et la Russie pour contrer la pression occidentale.

“Nous avons effectivement une seule armée, avec l’armée biélorusse formant son épine dorsale dans la direction occidentale”, a-t-il déclaré.

“Si, Dieu nous en préserve, une guerre éclate, l’armée biélorusse sera la première à s’engager dans le combat, et le groupe occidental des forces armées russes se joindra rapidement après pour former une défense commune.”

L’homme fort de Biélorussie a fait face à des sanctions sévères de la part des États-Unis et de l’Union européenne en réponse à sa répression qui a conduit à l’arrestation d’au moins 35 000 personnes par la police.

LIRE LA SUITE: Le pape François cite à tort POUTINE lorsqu’il fait l’éloge de Merkel

Dans un article pour l’Atlantic Council, Brian Whitmore a soutenu que les objectifs stratégiques du Kremlin étaient mis en place furtivement, grâce à une combinaison de manœuvres économiques, militaires et politiques.

“Les protestations de hauts responsables russes selon lesquelles il n’y a aucun projet d’unification de la Russie et de la Biélorussie sont un mirage et une diversion délibérée”, a-t-il écrit.

« Une fusion ou une annexion officielle n’est pas nécessaire. Le Kremlin atteint ses objectifs stratégiques en Biélorussie de manière furtive, régulière et méthodique.

“Et les implications stratégiques de cette “annexion douce” pour les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN sont énormes.”