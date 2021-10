LA BIFURCATION DU LIEU DE TRAVAIL : LE BALLON A MONTÉ

par Joseph P. Farrell, Étoile de la mort de Gizeh :

Il y a un phénomène qui se produit alors que le récit des plans camdémiques commence à s’effondrer, et ce phénomène n’est pas seulement la bifurcation de la culture, mais aussi du lieu de travail, un phénomène accéléré par le ridicule mandat « taille unique » – et -la politique médicale du régime du président* Bidenenko. Considérez : l’un des résultats du « récit » a été que de plus en plus de parents ont pu voir exactement à quoi leurs enfants étaient soumis à Amairikuhn edgykayshun ; certains ont réagi en retirant complètement leurs enfants des écoles, d’autres en protestant contre les commissions scolaires locales et, dans certains cas, en faisant licencier et renverser ces commissions. Un maire local a consulté un juge sur la loi, s’est présenté à la réunion du conseil scolaire et a demandé au conseil de démissionner – immédiatement – ​​ou de faire face à des accusations de pédopornographie et d’abus. Sur le plan professionnel de la médecine, des forces de l’ordre ou de la lutte contre l’incendie, les professionnels de la santé, les policiers et les pompiers démissionnent de leur emploi plutôt que de prendre les injections douteuses. Et puis, bien sûr, Southwest Airlines annule bon nombre de ses vols, des milliers de vols selon certaines estimations. Le récit qu’ils ont craché est risible : météo et « difficultés de dotation ». Apparemment, les nuages ​​​​d’orage ne se rassemblaient que sur le sud-ouest et aucune autre compagnie aérienne desservant les mêmes villes que le sud-ouest ne dessert. La véritable explication, bien sûr, est que les pilotes et les équipages de conduite de Southwest ont appelé une masse « malades » pour protester contre les mandats de charlatanisme de la société. C’est un développement ironique pour une compagnie aérienne qui a commencé comme une compagnie aérienne détenue et gérée par ses employés.

Remarquez quel est le résultat final de tout cela : un bassin d’employés professionnels est en train d’être créé de personnes qui ne souscrivent pas aux récits mandatés par le gouvernement, de l’éducation à la médecine, en passant par les forces de l’ordre, etc. En d’autres termes, nous observons la bifurcation du lieu de travail le long de lignes culturelles et philosophiques générales.

Lors de notre récent discours de clôture du troisième trimestre de Solari, ce développement a conduit Catherine Austin Fitts à noter qu’il s’agissait de la meilleure opportunité d’investissement émergente depuis longtemps, d’investir dans ces professionnels et de créer des structures parallèles, une profession médicale qui sur la tête de canon » et ainsi de suite.

En gardant cela à l’esprit comme toile de fond ou contexte, considérez l’article suivant partagé par JN :

RedBalloon pourrait être la rampe de sortie du demandeur d’emploi de Woketopia

Remarquez quel est le concept ici :

Pour ceux d’entre nous à droite qui savaient que les guerres culturelles n’allaient pas rester sur les campus universitaires. L’idéologie éveillée s’est infiltrée dans les entreprises américaines depuis plus d’une décennie. Peut-être que le RedBalloon de l’entrepreneur en technologie et PDG Andrew Crapuchettes peut offrir une solution qui permet à ceux qui souhaitent quitter Woketopia une sortie. Selon le site Web de RedBalloon, la mission de l’entreprise est de fédérer une communauté d’entreprises et de demandeurs d’emploi qui valorisent la liberté de travailler et souhaitent la préserver. Nous connectons les employeurs qui apprécient la liberté avec les employés qui la valorisent également. Nous envisageons un monde au-delà de la culture de l’annulation, où les employés sont libres de travailler… sans craindre de se retrouver du mauvais côté de la politique de leur employeur. C’est ça. Pas d’agenda, de politique ou de drame. Travaillez simplement. Intéressé? Créons ce monde ensemble. Ce message reflète les sentiments du PDG de Coinbase, Brian Armstrong, qui a extrait son entreprise de la politique. Dans un article de blog, il a posé les garde-fous et donné des indemnités de départ aux employés qui n’étaient pas satisfaits de travailler dans une entreprise qui refusait de s’engager dans l’activisme politique. Il a énuméré quatre choses spécifiques que l’entreprise ne ferait pas : Débattre des causes ou des candidats politiques en interne qui ne sont pas liés au travail Attendre de l’entreprise qu’elle représente nos convictions personnelles à l’extérieur Assumer une intention négative, ou ne pas se soutenir mutuellement Faire du militantisme en dehors de notre mission principale au travail Ces quatre éléments étaient appelés comportement professionnel lorsque je suis entré dans le monde de l’entreprise il y a 20 ans. Malheureusement, même alors, l’héritage de l’action positive s’était transformé en « diversité d’entreprise », ce qui a complètement bouleversé l’intention du titre VII. Plutôt que de se concentrer sur le mérite et les capacités, les employeurs ont commencé à se concentrer sur des caractéristiques immuables et à essayer de les équilibrer. Cela n’a jamais vraiment fonctionné.

Trois hourras pour M. Andrew Crapuchette. Imaginez maintenant que cette philosophie se répande – est-ce qu’elle le fera inévitablement et l’est déjà – et vous obtenez l’image : le récit autoritaire radical de gauche de M. Globaloney s’effondre, et il est grand temps aussi. Imaginez cette philosophie se répandre dans ce lieu d’où se sont propagés tous les maux culturels actuels : le charlatanisme.

