La Binance Smart Chain a établi un nouveau record, après 14,7 millions de transactions quotidiennes

Binance Smart Chain (BSC), le réseau Blockchain de contrats intelligents soutenu par le populaire échange de crypto-monnaie Binance, connaît un nouveau record de transactions quotidiennes. Selon les données de la plateforme BscScan.

Pour les années précédentes, Bitcoin et Ethereum Blockchain étaient en tête du peloton. Étant donné que la plupart des transactions dans l’espace cryptographique ont eu lieu via l’un d’entre eux. Cependant, des données récentes de BscScan, un outil d’analyse utilisé pour mesurer le nombre de transactions et d’autres mesures sur Binance Smart Chain (BSC), ont montré que les transactions quotidiennes de la plateforme ont atteint près de 15 millions, ce qui en fait le premier réseau Blockchain à atteindre cette.

Le nombre de transactions quotidiennes sur la Binance Smart Chain a dépassé ceux de la Blockchain Bitcoin et Ethereum combinées. Les faibles coûts de transaction du BSC ont attiré de nombreux utilisateurs vers ce réseau.

De même, le nombre de nouveaux portefeuilles de crypto-monnaie créés le 16 novembre a également atteint un nouveau record. Selon les données de BscScan, 276 446 nouvelles adresses de portefeuille ont été créées mardi, alors que le record précédent était de 111 244 portefeuilles quotidiens.

Graphique des transactions effectuées sur le réseau Blockchain Binance Smart Chain. Source : BscScan

Par rapport aux autres Blockchains, Ethereum par exemple, a enregistré 1,3 million de transactions le 16 novembre et son record est de 1,7 million de transactions, plus environ 135 000 nouvelles adresses ont été créées ce jour-là. Sur le réseau Bitcoin, en revanche, 740 829 nouvelles adresses ont été créées, cependant, le nombre de transactions sur sa plateforme pour ce jour n’était que de 301 103.

L’évolution de Binance

L’échange de crypto-monnaie Binance a démarré sur le réseau sans aucun emplacement physique ni licence. Cependant, à l’heure actuelle, cette plate-forme gère plus de 40 000 millions de dollars par jour.

L’échange de crypto-monnaie compte 3 000 employés dans le monde. Sur la base du volume de transactions quotidien et des frais de transaction facturés par Binance, les experts de l’entreprise suggèrent que si Binance pouvait s’apprécier, cela pourrait valoir jusqu’à 300 milliards de dollars, selon certains anciens dirigeants.

Binance, a été fondée par Changpeng Zhao, actuellement âgé de 44 ans, est né en Chine et a déménagé au Canada avec ses parents alors qu’il n’avait que 12 ans. Après des études d’informatique à l’Université McGill à Montréal, il a travaillé à Tokyo et à New York dans diverses sociétés financières, dont Bloomberg, où il a développé des logiciels de négociation d’actions en bourse.

Le fondateur Zhao a été captivé par l’idée d’une monnaie décentralisée qui pourrait être utilisée n’importe où dans le monde sans avoir besoin de banques ou de régulateurs. Par conséquent, il a vendu son appartement situé à Shanghai et a travaillé pour diverses startups de crypto-monnaie. Enfin, avec un groupe de programmeurs, il a lancé Binance en 2017.

La plateforme à ses débuts se concentrait uniquement sur le trading de Bitcoins. Et cela ne permettait pas aux utilisateurs d’échanger des crypto-monnaies contre des devises fiduciaires.

Aujourd’hui, Binance est aussi massive au niveau du marché que les bourses de Londres, New York et Hong Kong réunies. La plate-forme négocie plus de 100 crypto-monnaies et jetons. En outre, elle possède de nombreux bureaux physiques dans le monde et constitue l’échange avec le plus grand volume de marché quotidien au monde.

