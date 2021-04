La biographie de Blake Bailey Philip Roth expose les ténèbres ⋆ .

Sur l’étagère

«Philip Roth: la biographie»

Par Blake Bailey

WW Norton: 921 pages, 40 $

Si vous achetez des livres liés sur notre site, The Times peut gagner une commission de Bookshop.org, dont les frais prennent en charge les librairies indépendantes.

Comment est-il possible qu’un écrivain de la stature de Philip Roth puisse vivre sa tranche d’histoire américaine – la dépression, la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, les années 60; 30 ans de croissance largement distribuée suivis de la glissade dans le néolibéralisme chien-mangeur-chien – et pourtant la première grande biographie de l’homme nous réduit à plaider l’un il a dit, dit-elle après l’autre?

Voici Roth, humble fils du New Jersey, porteur de l’héritage de Flaubert et James, auteur de 31 livres, géant des lettres américaines, lauréat du prix Pulitzer et de deux National Book Awards – et pourtant lui-même, avant de mourir en 2018 , craint que sa biographie ne finisse par «L’histoire de mon pénis».

En tant que célébrité choyée, Roth a préféré son sexe avec un minimum d’engagement. OK – mais en tant qu’homme semi-moine de routine, ce qu’il voulait, c’était la domesticité sans encombrement. Il chérissait l’intimité et le temps d’écrire puis, pour briser la monotonie, des aventures sexuelles. En conséquence, Roth s’attendait à ce que ses copines agissent comme des épouses et ses femmes à agir comme des copines.

Cela l’a surpris quand les femmes n’ont pas traité cela comme une bonne affaire. Une fois le plaisir terminé, ils sont devenus (ainsi il a indiqué) des harridans, des meules, des trous neurasthéniques. Surtout, ils sont devenus des narrateurs peu fiables. Blake Bailey a été accusé d’avoir pris le parti qu’il a dit dans «Philip Roth: La biographie», et c’est vrai: au cas par cas, le pouce du biographe atterrit souvent du côté de Roth de l’échelle. Le fait que Bailey ait été personnellement sélectionné par Roth après qu’un biographe précédent se soit montré trop peu sympathique a été accueilli, à juste titre, avec suspicion. Mais j’ai commencé à soupçonner qu’il préparait quelque chose de plus léger au cours de ce butoir de porte de plus de 800 pages.

Bailey est l’auteur de biographies très appréciées de John Cheever et Richard Yates, et il ne me paraît ni un homme à la hache ni un fou. Ce n’est que grâce à Bailey, par exemple, que je sais qu’Alfred Kazin, le grand critique littéraire, a trouvé Roth un ennui insupportable. (Kazin a dit qu’il était «toujours heureux de le voir partir dans toute sa prospérité et sa satisfaction personnelle.») Ou que Nicole Kidman, après avoir goûté au grand Lothario, lui a dit par l’intermédiaire d’un ami «de grandir». Ou que Roth a racheté les affections maltraitées de sa deuxième femme avec une boule de 3 000 $ (une «bague de serpent avec une tête d’émeraude et une queue de diamant») qu’il avait caché sous son oreiller.

Ce n’est que grâce à Bailey que je sais que Roth a dit une fois de ses ex préférés: «Je ne les ai pas épousés parce que personne n’était un finagleur, un tricheur ou un manipulateur rendu tenace par la panique qui aurait son homme quoi qu’il arrive. Ou que lorsque l’un des jiltés a osé se demander si Roth l’aimait jamais, il a répondu:

«Vous ne saviez pas que je vous aimais quand j’ai dit que je voulais vous donner cent mille dollars pour vous sortir de vos difficultés financières? Tu ne savais pas que je t’aimais quand je t’ai regardé essayer des vêtements chez Assets et chez Searles? Tu ne savais pas que je t’aimais quand je t’ai acheté une voiture? «

Ce n’est que grâce à Bailey, en d’autres termes, que j’ai fermé ce livre et je me suis demandé combien de temps il faudrait pour faire sortir la saveur pourrie de cet homme de ma bouche.

Que vous méprisiez Philip Roth ou non, c’est plus qu’une simple curiosité, je pense, à quel point une fiction animée par cette voix délicieusement accordée est inséparable d’un homme qui sentait qu’il ne devait rien au monde.

Roth est né deux semaines après le début des 100 premiers jours du président Roosevelt, tout comme un petit groupe d’avocats formés à Harvard, dirigé par Felix Frankfurter, a consciemment réglementé le Capital pratiquement hors de son existence, déposant ainsi Wall Street du siège du conducteur de l’économie mondiale. Le jeune Philippe, à son insu, avait reçu un nouveau type de pays pour grandir. L’Amérique, à l’avenir, n’était pas riche en banquiers, ni en oligarques, mais en classe moyenne. Son enfance heureuse était parfaitement chronométrée pour être confondue avec l’ordinaire.

Philip Roth est également né sept semaines après que Hitler a été nommé chancelier de l’Allemagne. «La démagogie antisémite s’est épanouie dans les années trente», nous rappelle Bailey, et ce qui était souvent démagogique, c’était Roosevelt lui-même, qui avait nommé plusieurs conseillers juifs, dont Frankfurter, et dont le New Deal était vilipendé par des fanatiques comme le «Juif Accord. » Comme le souligne Bailey, un Roth de 5 ans a presque certainement été mis au courant de Kristallnacht. Ainsi, l’auteur a grandi dans un tableau de Normal Rockwell, mais avec le père Coughlin juste hors du cadre, délirant.

Tout à fait à la maison, toujours à l’affût – cette dialectique est devenue la possession littéraire la plus prisée de Roth. Beaucoup reposait sur sa voix facile à vivre, durement gagnée et fluide. Dans les décennies d’après-guerre, le «je» à la première personne était à la fois l’ego très distinctif d’un auteur et un substitut d’une classe moyenne qui n’était plus en concurrence avec les toffs capitalistes. Salinger, Lowell, Hardwick, Berryman, Mailer, Updike, Plath, Sexton, Vonnegut, Bellow – «confessionnal» est le mauvais mot ici. Le défi n’était pas d’exposer quelque chose de caché, mais de demander: qui suis-je pour être le héros (ou le méchant) de ma propre histoire?

Tendre et léger, trompeusement peu ambitieux et à sa manière tranquille parfait, le premier livre de Roth, «Goodbye, Columbus», parle d’un enfant essentiellement bon découvrant le salaire de l’amour et de la classe sociale. Malgré tous ses charmes discrets, il a atterri, pour de nombreux lecteurs, comme un bulletin d’une autre planète. Le fait que les banlieues juives ne soient pas différentes de leurs homologues du WASP a été une surprise pour une grande partie de l’Amérique non juive. Eux aussi appartiennent à des country clubs! L’abondance fait de nous un seul peuple! Mais pour certains lecteurs, l’idéal de e pluribus unum va dans l’autre sens.

Décrire ses personnages non pas comme des martyrs ou des curiosités populaires mais comme des Américains ordinaires était considéré comme traître par certains de ses aînés. Roth, pensaient-ils, n’avait pas réussi à porter le souvenir de la souffrance juive dans sa fiction. Pour cela, il a été qualifié d’antisémite et de juif qui se détestait et, incroyablement, comparé à Goebbels et Streicher. «Goodbye, Columbus» a remporté le National Book Award, date à laquelle son jeune auteur a été définitivement lancé. («À vingt-six ans», écrivait Saul Bellow, son grand héros, «il est habile, spirituel et énergique et se comporte comme un virtuose.») Alors même qu’il montait, le poids du sacrifice ancestral était imposé sur ses épaules.

Épouser Maggie Martinson était un acte de rébellion presque cliché. Elle était, croyait Roth, une porteuse de «goyim chaos», une étudiante prometteuse devenue serveuse de bar à sandwich pour qui tout avait mal tourné. Fille d’un ivrogne instable, ex-épouse d’un vicieux sans compte, mère de deux enfants, elle ne semblait pas intéressée par la parentalité – j’ai commencé à penser que Roth l’épousait non pas bêtement mais avec une sorte de ruse jamesienne. Dans les échecs de ceux qui sont les plus proches de nous, nous demandons la permission de devenir nos pires moi. En Maggie, Roth a trouvé une excuse pour se débarrasser du joug pour toujours.

Le joug de quoi? Comme l’écrit Bailey, plus qu’une simple décence de la classe moyenne, «mais une tradition éternelle de menschlichkeit», un degré d’humanité commune. Après Maggie, il ne se sentirait plus jamais obligé de faire la chose vertueuse. Quelle meilleure façon d’afficher cette prise de conscience que d’écrire un roman entier sur la masturbation? «Portnoy’s Complaint» est devenu le plus gros vendeur de l’histoire de Random House; il a transformé Roth d’un prodige littéraire en un nom familier. Et cela l’a rendu très, très riche. Ayant tué le noyau de douceur au cœur du jeune homme qui avait écrit «Au revoir, Columbus», il était libre d’explorer l’écrivain non seulement en tant qu’égoïste, mais en tant que cerf sur le pouce, en tant que roi célibataire. .

Son talent l’a transporté dans «l’égosphère» (sa monnaie), dans un monde de prix en argent, des soirées A-list, touchez le football sur le vignoble dans les feuilles mourantes. Malgré toutes ses réalisations, cependant, Roth est resté pour toujours un frère plus jeune; la famille chérie avec un tiroir à sous-vêtements si joliment vêtu que sa mère a conduit son groupe de mah-jongg en faire le tour. Les médias nous ont entraînés à nous demander chaque année pourquoi il n’a pas remporté le prix Nobel, même si le camouflet l’a mis en compagnie de Tolstoï, Proust, Borges, Nabokov, Joyce et Woolf. L’enfance était le paradis; mes parents m’ont tout donné; l’univers me doit en conséquence: pour une telle personne, être mal perçu est une sorte de terreur particulière.

«Vous ne m’interrogeriez pas sans Charles Cummings», dit Roth à son biographe dans un rare moment de perspicacité et d’humilité. Cummings est le bibliothécaire qui l’a aidé dans ses recherches sur son chef d’oeuvre, 1997 «Pastorale américaine». Roth savait qu’il avait enfin écrit un livre vertueux, un livre qui garantissait sa prétention à la postérité. En essayant de contrôler Bailey, cependant, il a trop joué sa main. Même si Bailey a donné à Roth toutes les occasions de répondre à ses critiques, il a également mis autant de choses dans les archives publiques sur l’homme que 800 pages peuvent en accueillir. Dans un avenir prévisible, chaque travail de critique sur Roth reposera sur ces efforts.

Quand Bailey confronte Roth à propos d’un épisode particulièrement épouvantable, Roth feint, nie, chipote, avant de conclure: «Déteste-moi pour ce que je suis, pas pour ce que je ne suis pas.»

Ça ira.

Metcalf est le co-animateur du podcast «Culture Gabfest» de Slate et écrit un livre sur les années 1980.

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));