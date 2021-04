La biographie de Harry et Meghan sera mise à jour avec de nouveaux chapitres explosifs

Finding Freedom est un récit flatteur de Megxit raconté par des sources proches du couple.

Le livre, qui a été publié l’été dernier, devrait être mis à jour avec de nouveaux chapitres qui couvriront l’interview choquante des Sussex avec Oprah Winfrey, rapporte le Sunday Times.

L’édition mise à jour abordera également les allégations d’intimidation faites contre la duchesse par l’ancien personnel du palais et la mort du prince Philip.

Devant sortir en août, la nouvelle version examinera la nouvelle vie du couple en Amérique et leurs contrats lucratifs avec Netflix et Spotify.

On pense que les chapitres supplémentaires pourraient créer plus de tension entre les Sussex et la famille royale.

«L’interview d’Oprah a fait exploser une bombe sous la famille royale et la plupart d’entre eux sont encore sous le choc. Le livre n’aidera pas », a déclaré un courtisan chevronné au journal.

«Après Oprah, qu’y a-t-il d’autre à dire?» a déclaré une autre source royale.

Les tensions entre le duc de Sussex et la famille royale ont semblé se dissiper après qu’il ait assisté aux funérailles de son grand-père la semaine dernière.

C’était la première fois que les frères étaient vus ensemble en public depuis qu’Harry avait démissionné de ses fonctions royales.

En 2019, quand Harry a été interrogé sur une prétendue rupture avec William, il a dit qu’il aimait beaucoup son frère mais qu’ils étaient «sur des chemins différents» et qu’ils avaient des «bons jours» et des «mauvais jours».

L’ampleur de la fracture a été révélée plus tard dans l’interview de Harry et Meghan avec Mme Winfrey.

Au cours de l’entretien, la duchesse a également affirmé qu’elle n’avait reçu aucun soutien pour sa santé mentale et a déclaré qu’un membre senior de la famille royale avait exprimé des inquiétudes concernant le teint de la peau de son fils à naître.

Harry a déclaré que sa relation avec son père, le prince de Galles, s’était rompue et que Charles avait «cessé de prendre ses appels».