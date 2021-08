La biographie d’Elon Musk sera écrite par Walter Isaacson

Walter Isaacson s’est heurté à la controverse lorsqu’il a écrit sa longue biographie sur le cofondateur d’Apple, Steve Jobs, il y a dix ans. Mais cela ne l’a apparemment pas dissuadé de s’attaquer aux biographies des gourous de la technologie, car il écrit maintenant une biographie d’Elon Musk…

Contexte

Walter Isaacson est un nom aussi médiatisé que possible lorsqu’il s’agit d’un biographe. Ancien président et PDG de CNN et rédacteur en chef du magazine Time, son livre de 656 pages Steve Jobs: The Exclusive Biography a été publié quelques semaines seulement après la mort de son sujet. Ses autres biographies incluent Léonard de Vinci, Einstein, Benjamin Franklin et Henry Kissinger.

La biographie de Steve Jobs était basée sur plus de 40 entretiens avec Steve, en plus de parler avec plus de 100 des personnes qui le connaissaient.

Bien que Steve ait accepté la biographie et n’ait demandé aucun contrôle éditorial, beaucoup de ses proches ont critiqué le livre pour avoir peint ce qu’ils disaient être un portrait injuste de l’homme. Le PDG d’Apple, Tim Cook, était l’un des critiques les plus virulents.

La personne que j’ai lu là-bas est quelqu’un avec qui je n’aurais jamais voulu travailler pendant tout ce temps.

Biographie d’Elon Musk

Le fondateur de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, a lui-même annoncé la nouvelle sur Twitter (bien sûr).

Musk avait précédemment suggéré qu’il écrirait une autobiographie, et ne l’a toujours pas exclu, répondant à une question en répondant “Peut-être un jour”.

Il y a une différence clé entre cela et les autres sujets de la biographie d’Isaacson : l’histoire d’Elon Musk est loin d’être terminée. Toute biographie écrite à ce stade ne serait que l’histoire à ce jour.

Musk est lui-même un grand lecteur, donnant une réponse en trois mots lorsqu’on lui demande comment il a appris à concevoir des fusées.

Depuis son enfance, les livres ont joué un rôle crucial pour alimenter les ambitions de Musk. On dit qu’il lisait toute l’Encyclopedia Britannica à l’âge de neuf ans et qu’il parcourait des romans de science-fiction plus de 10 heures par jour. Lorsqu’on lui a demandé comment il avait appris l’existence des roquettes, Musk aurait répondu : “Je lis des livres”. Son habitude de lecture vorace a été essentielle au lancement de sa carrière d’écrivain.

