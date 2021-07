La biographie explosive de Meghan et Harry fera l’objet d’une mise à jour «déchirante» – un nouveau chapitre a été ajouté | Royale | Nouvelles

L’épilogue a été mis à jour avec un nouveau chapitre qui, selon l’éditeur HarperCollins, révélera également “le parcours de guérison émotionnelle de Meghan, de la perte d’un enfant à la naissance de leur fille”. La première édition, par les auteurs Omid Scobie et Carolyn Durand, a été publiée en août dernier et brosse un tableau flatteur du duc et de la duchesse de Sussex.

il a suivi leur parcours depuis leur rencontre en 2016 jusqu’à leur départ du Cabinet début 2020.

L’édition mise à jour devrait sortir fin août et devrait également détailler l’interview explosive du couple avec Oprah Winfrey, leur déménagement en Californie et leurs accords de plusieurs millions de livres avec Netflix et Spotify.

Dans un texte de présentation, l’éditeur a ajouté: “Dans les coulisses de l’interview révolutionnaire de Harry et Meghan avec Oprah, les détails du déménagement du couple en Californie (et) les diverses initiatives philanthropiques et commerciales dans lesquelles les Sussex ont été impliqués depuis leur déménagement et ce qu’il en est venez avec Archewell Productions.”

Le livre contiendra également: “Les défis continus auxquels le couple est confronté en ce qui concerne la vie privée et la presse britannique (et) le chagrin que le couple a ressenti à la suite de la mort du prince Philip.”

