La biographie officielle d’Avicii révèle ses derniers mots avant sa mort

Le livre a été écrit par le Suédois Mosesson du Mans, 38 ans, qui connaissait très bien la vie d’Avicii. Bien sûr, le message détaille les problèmes de santé mentale et de toxicomanie que le compositeur de ‘Niveaux’.

L’auteur a eu des conversations avec les parents d’Avicii, Anki Oui Klas bergling, ainsi qu’avec des parents proches, des amis et des collègues, pour recueillir suffisamment d’informations pour votre écriture. Ces entrées des centres de rééducation et des hôpitaux seront également exposées à des overdoses qui, en fin de compte, ont été la principale cause de sa mort.

‘Tim – La biographie officielle d’Avicii’ comprendra les écrits que le musicien a enregistrés dans son journal personnel et sera en vente à partir du 18 janvier. (Michael Kovac / . pour Volvo Cars of North America)

Et c’est précisément à ce sujet qu’Avicii a écrit dans son journal. « J’ai eu du mal à accepter de ne plus jamais boire, même si tous les médecins m’ont fortement suggéré d’attendre au moins un an avant de boire une bière de plus. Bien sûr, je n’ai pas écouté la plupart d’entre eux, j’ai prêté attention au couple qui a dit que c’était bien si je faisais attention. Il était ignorant et naïf et il faisait le tour du monde, toujours en tournée sans fin. »