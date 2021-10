La BIS affirme que la coopération entre les secteurs public et privé serait vitale pour un système mondial de CBDC.

La Banque des règlements internationaux (BRI) continue d’enquêter sur le développement de la monnaie numérique de la banque centrale mondiale (CBDC), publiant un nouveau rapport conjoint avec sept banques centrales. Publié le 30 septembre, le dernier rapport CBDC de la BRI fait référence aux efforts conjoints pour explorer une CBDC de détail avec la Banque du Canada, la Banque d’Angleterre, la Banque du Japon, la Banque centrale européenne, la Réserve fédérale des États-Unis, la Sveriges Riksbank et la Banque nationale suisse.

La BRI a publié trois rapports CBDC détaillés liés au système CBDC.

Le rapport fournit un résumé des progrès de l’enquête réalisés depuis la publication d’un rapport en octobre 2020, qui soulignait les principes fondamentaux communs et les caractéristiques fondamentales d’une CBDC. La BRI a également publié trois rapports CBDC détaillés concernant la conception et l’interopérabilité du système CBDC, les besoins des utilisateurs, l’adoption et les implications pour la stabilité financière. Selon le nouveau rapport, un système CBDC efficace “devrait impliquer à la fois des acteurs publics et privés pour assurer l’interopérabilité et la coexistence avec le système de paiement plus large”.

Les systèmes public et privé doivent être équilibrés pour que la CBDC fonctionne.

Les banques centrales participant au rapport ont convenu que tout écosystème CBDC impliquerait les secteurs public et privé dans un équilibre pour fournir «les résultats politiques souhaités et permettre l’innovation qui répond aux besoins de paiement en constante évolution des utilisateurs». La capacité de faire le pont entre les CBDC et les systèmes de paiement traditionnels serait cruciale pour le système financier. Le rapport a déclaré : « Pourtant, un thème qui traverse presque toutes les considérations est l’interopérabilité. L’interopérabilité nationale serait essentielle pour garantir qu’un système CBDC coexiste avec d’autres systèmes de paiement nationaux et contribue à une accessibilité, une résilience et une diversité plus larges. »