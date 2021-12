La BIS affirme que la structure de gouvernance de DeFi est un point d’entrée naturel pour les politiques publiques

Juridique & Réglementaire

La Banque des règlements internationaux (BRI) déclare que la structure de gouvernance de DeFi est un point d’entrée naturel pour les politiques publiques

7 décembre 2021

Ces points d’entrée peuvent être utilisés pour contenir les problèmes liés à DeFi « avant que cet écosystème n’atteigne une importance systémique », a déclaré l’agence.

Dans son rapport sur la finance décentralisée intitulé « Les risques DeFi et l’illusion de la décentralisation » publié cette semaine, la Banque des règlements internationaux a évoqué le nouveau secteur de l’industrie de la cryptographie.

Il a expliqué comment l’écosystème DeFi s’articule autour de pièces stables et de nouveaux protocoles pour le commerce, les prêts et les investissements, sa vision principale étant l’intermédiation sans entités centralisées. La BIS soutient qu’une certaine forme de centralisation est inévitable ; en tant que tel, c’est une « illusion de décentralisation ».

Une gouvernance centralisée est nécessaire pour prendre des décisions stratégiques et opérationnelles et le mécanisme de consensus dans les protocoles DeFi « favorise déjà une concentration du pouvoir », a-t-il déclaré, ajoutant: les structures de gouvernance inhérentes à DeFi sont les points d’entrée naturels des politiques publiques.

L’agence souhaite utiliser ces points d’entrée – les groupes de parties prenantes qui prennent et mettent en œuvre les décisions et les protocoles de gouvernance sur lesquels leurs interactions sont basées – pour contenir les problèmes liés à la DeFi « avant que cet écosystème n’atteigne une importance systémique ».

Et bien que DeFi ait le « potentiel de compléter les activités financières traditionnelles », selon la BIS, à son stade actuel, il a peu d’utilisations dans l’économie réelle et soutient principalement la spéculation et l’arbitrage.

Selon la BRI, DeFi pose des problèmes de stabilité financière en raison d’un effet de levier élevé, de l’inadéquation des liquidités et du manque de capacité d’absorption des chocs, ce qui rend les vulnérabilités graves. Quant aux pièces stables, elles sont sujettes à des ruées si les risques ne sont pas bien gérés, et il existe un potentiel de chocs de financement pour les entreprises et les banques en cas de ventes inopinées par une pièce stable de ses actifs de réserve.

Alors que le développement précoce de nouvelles technologies s’accompagne de bulles, les innovations sur la route pourraient potentiellement être d’une utilité plus large, a-t-il déclaré.

« Compte tenu de cette nature autonome, le potentiel de perturbations causées par DeFi dans le système financier au sens large et dans l’économie réelle semble limité pour le moment », a déclaré l’agence.

Pour être largement utilisé dans l’intermédiation financière, l’écosystème DeFi encore en développement devrait satisfaire un certain nombre de conditions telles qu’une évolutivité améliorée et une réglementation appropriée, a déclaré la BRI. A ce titre, elle appelle « aux mêmes risques, aux mêmes règles » qu’en finance traditionnelle.

