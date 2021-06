Actualités Bitcoin

La BIS déclare que Bitcoin est une classe d’actifs nécessitant des exigences de capital plus strictes de la part des banques mais inférieures pour détenir des pièces stables

Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, qui définit les normes bancaires internationales, a déclaré jeudi que le secteur bancaire est confronté à des risques accrus liés aux actifs cryptographiques et a besoin d’exigences strictes en matière de capital pour détenir Bitcoin et autres crypto-monnaies.

Dans son rapport, la BRI a évoqué la consultation sur le traitement prudentiel des expositions aux crypto-actifs, où elle a noté le potentiel de blanchiment d’argent des crypto-actifs, les problèmes de réputation et la volatilité qui pourraient conduire à des défauts de paiement. le Comité de Bâle, qui comprend l’aide de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne,

« La croissance des actifs cryptographiques et des services connexes a le potentiel de soulever des problèmes de stabilité financière et d’augmenter les risques auxquels les banques sont confrontées ». “Le capital sera suffisant pour absorber une radiation complète des expositions sur les crypto-actifs sans exposer les déposants et autres créanciers de premier rang des banques à une perte.”

Le comité a fixé des exigences de capital inférieures pour les pièces stables et les actifs traditionnels tokenisés, qui sont regroupés dans un seul groupe et éligibles au traitement en vertu du cadre de Bâle existant.

Quant au Bitcoin et à certaines crypto-monnaies, le panel a proposé une pondération de risque de 1 250 % à appliquer à l’exposition des banques à ceux-ci.

Ce deuxième groupe d’actifs cryptographiques auquel appartient Bitcoin, ne remplit pas la condition de classification car ils présentent des risques supplémentaires et plus élevés ; à ce titre, « ils feraient l’objet d’un nouveau traitement prudentiel conservateur », précise le rapport.

Avant que la proposition puisse entrer en vigueur, elle est ouverte aux commentaires du public. Le comité a en outre déclaré qu’il s’agissait de politiques initiales susceptibles de changer plusieurs fois en fonction de la “nature en évolution rapide de cette classe d’actifs”. De telles règles à appliquer dans le monde entier prennent généralement des années.

