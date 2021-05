La Black Label Society “ conclut ” son travail sur un nouvel album

SOCIÉTÉ BLACK LABEL chef Zakk Wylde a parlé à Terrie Carr de la station de radio de Morristown, New Jersey 105,5 WDHA sur le déroulement des sessions d’enregistrement pour le suivi du groupe “Grimmest Hits”, qui a été publié en janvier 2018 via Divertissement One (eOne). Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Nous sommes en train de le terminer en ce moment. Nous allons le maîtriser le 10 [of June], puis je pense que nous parlons de le publier en novembre. Faisaient Sturgis [motorcycle rally] avec ÉTIQUETTE NOIRE en août. Ensuite, je pense que c’est du début octobre à la fin novembre, [a tour of] les États. Et après ça, je suppose que nous allons rentrer à la maison et faire un ÉTIQUETTE NOIRE Noël-Nouvel An courent et nous nous retrouvons avec le chapitre de l’Arizona le soir du Nouvel An. Et puis après ça – je ne sais pas quelles sont les dates après ça. Nous pouvons aller au Canada – si tout le monde est vacciné, vous pouvez y aller. Mais je connais Doningon, en Angleterre, le grand festival là-bas [Download], nous devons jouer là-dessus en 2022. J’espère donc que tout sera également ouvert en Europe. “

Plus tôt ce mois-ci, Zakk a dit à Detroit WRIF station de radio qui SOCIÉTÉ BLACK LABEL a enregistré “environ 30 chansons” pour le nouvel album.

SOCIÉTÉ BLACK LABELde “Aucun plus noir” Le coffret, contenant des versions remasterisées des 12 enregistrements studio originaux du groupe sur un superbe vinyle couleur, est sorti en avril. Le coffret est livré avec un livre photo relié de 32 pages, SOCIÉTÉ BLACK LABELcarrière légendaire de. Il arrive dans une boîte de collection indestructible en relief noir sur noir. Il comprend “La chanson n’est pas la même II”, avec des versions retravaillées des chansons originales.

Avant la pandémie de coronavirus, SOCIÉTÉ BLACK LABEL a passé quelques années en tournée pour soutenir “Grimmest Hits”.

Le groupe a célébré le 20e anniversaire de son premier album, “Sonic Brew”, en 2019.

Zakk a été le guitariste à répétition depuis Ozzy Osbourne depuis 1987, bien qu’il n’apparaisse pas sur le dernier LP du légendaire chanteur de heavy metal, “Homme ordinaire”.

SOCIÉTÉ BLACK LABEL est:

Zakk Wylde – Voix / Guitare



John “JD” DeServio – Basse



Dario Lorina – Guitare



Jeff Fabb – Tambours



