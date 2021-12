La blague applaudie du pape François à un séminariste de Valladolid qui triomphe sur internet

Nouvelles connexes

Son personnage proche a parfois joué des tours au pape François, comme lorsqu’il a dû se débarrasser de cette femme trop attachée. Cependant, ce naturel avec lequel il bouge a suscité une grande empathie et d’admiration dans le monde entier, bien que pour José Manuel Soto cela semble plus typique d’un dirigeant bolivarien que du Saint-Père. Sa dernière vidéo virale qui a fait le tour du monde a à voir, justement, avec la visite d’une délégation espagnole.

C’est le 24 novembre qu’est arrivée au Vatican une délégation de Valladolid conduite par le maire de la ville castillane, Óscar Puente, pour parler au pontife des bienfaits de la Semaine Sainte dans la ville, déclarée d’Intérêt Touristique International. Ils lui ont apporté une bouteille de Vega Sicilia en cadeau et Francisco a commencé sa série de blagues là-bas : « Certains s’en réjouissent trop il faut le boire dans les petits diocèses. »

Cependant, la scène la plus comique de la rencontre a été celle d’un jeune qui s’est approché de lui pour lui dire : « Saint-Père, je suis un séminariste de Valladolid », le commentaire typique pour se faire connaître du Pape. Ce qui est inhabituel, c’est sa réponse, totalement inattendue : « Et quelle est ma faute ? », lança-t-il d’un geste sérieux avant de lâcher un grand rire en voyant le visage étonné de son interlocuteur.

Humour pontifical.

-Saint-Père, je suis séminariste de Valladolid.

-Quelle est ma faute ? pic.twitter.com/kmht6Pdwuw – Arturo Posada (@arturoposada) 24 novembre 2021

Face à une telle scène, ce qu’ils ont tous fait, c’est continuer avec le rire que le pape François avait déclenché dans une vidéo qui s’est propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. En plus du vin et de la dévotion du séminariste, la délégation de Valladolid a remis au pape le livre Semana Santa en Valladolid. Étapes, confréries et imagineros. Puente était très fier de la rencontre et a expliqué qu’elle avait été « la touche finale du travail promotionnel qui a été réalisée ces derniers jours en Italie. L’aboutissement d’un travail de longue haleine, main dans la main avec l’Archevêché et les confréries ».

