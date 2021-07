La blague de Fluminese sur la présence de Messi à la maison

09/07/2021 à 7h31 CEST

L’équipe nationale argentine il s’entraîne déjà à Rio de Janeirou où, samedi, ils affrontent le Brésil en finale de la Copa América.

Et la visite de Lionel Messi et de ses coéquipiers a modifié la routine de l’équipe de Rio. Nené, une de ses figures en a profité pour demander une photo au capitaine de l’Albiceleste et prenez une photo avec lui. Et son club lui a fait une blague sur les réseaux sociaux :

“Formation avec @Argentina au CT Carlos Castilho, Lionel Messi en a profité pour recevoir des conseils avec @Nene10 sur la façon d’améliorer les coups francs. Bon retour !”, accompagné d’un emoji de tête extraterrestre et d’un drapeau aux couleurs du club.

Treinando avec @Argentina pas CT Carlos Castilho, Lionel Messi a profité de l’occasion pour frapper des notes comme @ Nene10 sur la façon de se débarrasser des frais de coup franc. Bem-vindo de novo, ! pic.twitter.com/6gyZwaUVuj – Fluminense FC (@FluminenseFC) 8 juillet 2021

L’équipe nationale argentine il s’était déjà entraîné sur le terrain de Flumines lors de la Copa América 2019.