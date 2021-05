La blague de Kamala Harris au réveil à l’Académie navale .

Kamala Harris a prononcé le discours d’ouverture hier à l’Académie navale des États-Unis. Dans une tentative d’humour éveillé, Harris a inséré le féminisme dans son hommage à l’énergie verte. Elle a dit:

Demandez à n’importe quel Marine aujourd’hui s’il préfère transporter 20 livres de batteries ou un panneau solaire enroulé, et je suis certain qu’elle vous dira un panneau solaire. Et lui aussi.