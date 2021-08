La blague de Ramos avec Messi sur Instagram

in

08/11/2021

Le à 23:34 CEST

L’arrivée de Lionel Messi au PSG n’a laissé personne de côté. La star argentine a fait sa présentation officielle avec le tableau de la capitale et a posté sur Instagram ses émotions face à la nouvelle aventure qu’il entreprendra à Paris.

Et, maintenant, Sergio Ramos a rejoint la fête. Le défenseur central, qui est également arrivé cet été à coût zéro du Real Madrid, a plaisanté sur l’arrivée de Lionel au Parque de los Príncipes. Ramos a publié une photo de sa chemise à côté de celle portant le numéro ’30’ et un message humoristique : “Qui allait nous le dire, n’est-ce pas Leo ? Bienvenue !”.

Le camero et Messi ont eu plus d’une friction au cours de leurs années en Liga. Ces dernières années, les deux étaient les capitaines du Barça et de Madrid, provoquant des étincelles à chaque confrontation. Désormais, ils seront unis par l’objectif d’atteindre la Ligue des Champions tant attendue avec le club de la capitale française.