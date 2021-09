La blague immature préférée de Nick Saban a été dévoilée par un joueur de l’Alabama

Nick Saban est connu comme un homme des affaires sérieuses. Saban est sans doute devenu le plus grand entraîneur de football universitaire de tous les temps en matraquant la vie de ses adversaires avec des vagues de talent implacables. Pendant des années, l’Alabama a empilé les championnats nationaux sous Saban en dominant les tranchées et en jouant la forme de football la plus vanille imaginable. À ce stade, les Tide produisent chaque année des quarts de haras (Jalen Hurts, Tua Tagovailoa, Mac Jones) et des receveurs larges, et ils remportent toujours des titres nationaux. En tant qu’entraîneur-chef, Saban peut vraiment tout faire.

Il y a rarement quelque chose d’humour à propos de Saban ou de l’Alabama. Ils dominent le football universitaire, perdent leurs meilleurs joueurs contre la NFL, les remplacent par de nouvelles recrues cinq étoiles et maintiennent la machine en marche. C’est ce qui arrive pratiquement à chaque saison. Apparemment, Saban a le sens de l’humour, cependant. Il a même une blague préférée.

La sécurité de l’Alabama, Jordan Battle, a fait connaître au monde entier le sens de l’humour caractéristique de Saban lors de la disponibilité des médias mardi après que le Tide soit passé à 2-0 avec des victoires sur Miami (FL) et Mercer. Un journaliste a demandé à Battle s’il avait des paroles préférées de Saban. Sa réponse est inestimable.

Oh mon Dieu. C’est presque aussi drôle quand on le voit retranscrit.

Moment amusant à l’instant dans les interviews de joueurs de l’Alabama. J’ai interrogé Jordan Battle sur son dicton d’entraîneur préféré de Nick Saban. Assez innocent. Bataille : “Touchez deez ou sucez deez.” Nous ne le retrouverons probablement plus après ça, mais quel moment. – Michael Casagrande (@ByCasagrande) 14 septembre 2021

Nick Saban adore les blagues « deez nut ». Ce n’est en fait pas la première fois que nous entendons cela.

L’ancien porteur de ballon de l’Alabama Josh Jacobs, maintenant des Las Vegas Raiders, a parlé de la blague préférée de Saban lors d’une apparition en 2019 dans The Dan Patrick Show.

“Il aime faire beaucoup de blagues” deez nut “”, a déclaré Jacobs lors de l’interview. “C’est drôle parce que je n’en ai pas entendu un depuis le collège, mais quand j’allais à l’université, Saban en faisait beaucoup.” Un Dan Patrick surpris a ensuite demandé à Jacobs de fournir un exemple. “Un jour, j’ai attrapé cinq passes d’affilée”, se souvient Jacobs. “Il était comme, ‘Hey Josh, si tu veux tenir toutes ces balles, tiens deez.’ J’ai dit : ‘Quoi, Coach ?’ Je me suis assis là pendant une seconde et je me suis dit : ‘Est-ce qu’il vient vraiment de dire ça ?’ »

C’est une chose pour Saban d’être vendu par un ancien joueur maintenant dans la NFL. On ne peut qu’imaginer que l’entraîneur ne sera pas content de Battle pour l’avoir à nouveau exposé au cours de la saison. Prières pour ce jeune homme.

Nous apprenons tous quelque chose de nouveau chaque jour. Aujourd’hui, nous avons appris que Nick Saban adore les blagues « deez nut ».