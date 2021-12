La blague « vraiment drôle » sur sa famille Kim Kardashian admet qu’elle a coupé de son monologue « SNL »

Kim Kardashian a peut-être été dure avec sa famille lors de son monologue Saturday Night Live, mais il y avait une « blague vraiment drôle » à propos de la sœur Khloé Kardashian et de son ex Tristan Thompson, la star de L’Incroyable Famille Kardashian. Kim a révélé que c’était sa décision de couper la blague dans son interview de couverture pour le numéro d’hiver d’iD, notant que tout le monde dans sa famille était un bon sport parce qu’elle se moquait d’eux.

« Tout le monde dans la famille était comme, ‘Vous pouvez faire ce que vous voulez' », a partagé la personnalité de la réalité, « Tout le monde était vraiment facile et prêt à faire ce que je voulais. Bien que j’aie eu une blague vraiment drôle sur Tristan et Khloé que j’ai sorti – j’aurais peut-être pu aller plus loin. » Elle a poursuivi: « Mais tout le monde disait: » Utilisez-moi. Faites ce que vous voulez. C’est votre moment. » Ils étaient à terre. C’était super cool. »

Après près de deux décennies devant la caméra, Kim a déclaré que le public « pourrait ne pas comprendre » qu’elle et sa famille sont « absolument au courant de la blague » sur leurs personnalités extérieures. « Nous l’avons toujours été », a-t-elle partagé. « C’est ce que c’est. Je ne pouvais surtout pas vraiment me soucier de ce que quelqu’un dit et pense. Et donc, j’étais juste comme, ‘Écoutez, si je vais faire ça, je veux que vous sachiez les gars nous sommes dans le coup.' »

Kim a déclaré que sa famille « a rôti[s] les uns les autres » toute la journée et ont une peau assez épaisse. « Je voulais que les gens voient une partie de ma personnalité que tous mes amis connaissent, que tous mes proches connaissent », a-t-elle déclaré à propos de l’hébergement de SNL. « … C’était mon opportunité. Je voulais montrer aux gens que c’est drôle, et c’est aussi une grande partie de ma personnalité. Et c’était amusant. »

L’interview d’iD de Kim intervient quelques jours seulement après que Thompson aurait eu un fils avec Maralee Nichols alors qu’il se réconciliait avec Khloé. Nichols poursuit le joueur de la NBA pour pension alimentaire pour enfants et autres frais liés à la grossesse après avoir affirmé qu’ils s’étaient connectés après la fête d’anniversaire de Thompson, à laquelle il a assisté avec le co-fondateur de Good American.

Thompson a un passé d’infidélité tout au long de sa relation avec Khloé, avec qui il partage sa fille True, 3 ans. Les deux se sont réconciliés pendant la pandémie de COVID-19 et ont même discuté d’avoir un deuxième enfant ensemble avant l’annonce de la grossesse de Nichols. Thompson est également le père d’un fils de 5 ans, Prince, qu’il partage avec son ex-petite amie Jordan Craig.