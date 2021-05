La blancheur insupportable (et l’hypocrisie) de la théorie critique des races – RedState ⋆ .

L’hypocrisie de la théorie critique de la race est tout à fait évidente, mais nulle part plus que lorsqu’elle vient des partisans blancs – qui, soit dit en passant, semblent constituer la majorité des partisans du CRT. Il semble que les Blancs soient ceux qui portent l’essentiel des accusations de racisme systémique alors même qu’ils occupent toutes les positions de pouvoir dans «le système», mais nous y sommes.

Une publication sur les réseaux sociaux du doyen Kate Slater, assistante de l’Université Brandeis, a mis en lumière cette hypocrisie cette semaine. Slater s’est tourné vers Internet pour critiquer les Blancs pour leur racisme inhérent et inévitable. Elle est même allée jusqu’à dire qu’elle méprise sa propre «blancheur». Bien qu’elle ait depuis verrouillé son compte pour éviter un examen plus approfondi, le New York Post a capturé et rendu compte des parties les plus flagrantes de sa chape. Je me sens obligé de décomposer les extraits. Les adorateurs du CRT insistent à plusieurs reprises sur la nécessité de tenir le racisme de la blancheur pour responsable, mais on leur demande rarement d’être tenus responsables de leurs propres remarques. Si vous êtes à fond sur CRT, alors allez-y à fond. Prenez-le à sa conclusion logique.

«Oui, tous les blancs sont racistes en ce sens que tous les blancs ont été conditionnés dans une société où l’identité raciale détermine les expériences / résultats de la vie et la blancheur est la norme et le défaut.»

Il n’est certainement pas hors des limites de la logique de supposer que la population majoritaire en viendrait à définir des normes et même par défaut à ces normes. Je trouve que c’est un aspect difficile de la vie en tant que Noir américain. Difficile mais pas écrasant l’âme. Cela ne m’a certainement pas empêché de réussir et je ne pense pas que cela ait le pouvoir d’empêcher quiconque de réussir. Pas dans une nation qui est la définition même de l’opportunité. Comme je le dis toujours, l’Amérique ne doit à personne d’opportunités et nous devons cesser de la présenter de cette façon. L’Amérique elle-même est l’occasion. Nous avons déjà cinq longueurs d’avance sur tout le monde sur terre simplement parce que nous résidons ici. Ce que nous choisissons de faire de cette opportunité, c’est que chacun de nous décide.

Cependant, cela semble jouer rapidement et librement avec la définition du racisme. Si le racisme est simplement défini par la couleur des personnes occupant des positions de pouvoir, cela ne présage rien de bon pour les HBCU ou la NAACP ou pour tout autre aspect de la vie dans lequel les Noirs se trouvent majoritaires. Il est également assez audacieux d’imposer à des millions de personnes la notion qu’ils sont méchants (et nous savons que le racisme est le mal ultime, car on nous le dit tous les jours) simplement parce qu’ils existent dans l’itération actuelle de la vie américaine. L’idée selon laquelle être blanc est un prédicteur automatique de succès ou de revenus positifs est au mieux ignorante, carrément sectaire au pire.

Elle a dit que la théorie critique de la race ne crée pas d’oppression, «elle nomme l’oppression qui existe déjà».

OK bien. Qui sont les auteurs de cette oppression?

«Cela m’inclut!»

Oh. Je suppose qu’il est utile de pouvoir identifier les criminels dans l’un des scandales supposés les plus criminels de la vie américaine – la blancheur. C’était très gentil de sa part de se désigner comme raciste. Je me demande ce que je suis censé faire exactement maintenant que Slater a admis qu’elle était raciste et qu’elle occupait toujours l’un des postes les plus prestigieux du monde universitaire. Dois-je applaudir? Pour quelle raison? De son propre aveu, il y a toujours un raciste dans cette position. Est-ce censé m’exciter pour l’ère à venir de la justice raciale? Cela semble menaçant, en fait. C’est une chose d’avoir quelqu’un dans un travail aussi puissant vaquer à ses occupations, sans vraiment comprendre qu’il est raciste. C’est une autre chose que de faire admettre à quelqu’un qu’il est raciste, admettre qu’il est pervers, puis conserver sa position d’influence malgré tout. Cela ressemble à une gifle au visage. En tant que femme noire, je ne serais certainement pas enclin à confier l’éducation de mes enfants à une telle personne.

«Les débats sur la théorie critique de la race sont souvent des hommes de paille pour les débats sur la réalité du racisme systémique.»

Imaginons juste que Slater soit ici. Juste pour la merde et les rires. Supposons simplement que des gens comme moi qui s’opposent à la CRT se plaignent de la prévalence de la théologie du racisme systémique et que nous ne sommes pas sincères dans notre opposition. Supposons simplement que le CRT ne favorise pas la suprématie raciale et que ce n’est qu’une réalité dérangeante pour les conservateurs égoïstes et racistes.

Si Slater a raison et que nous avons tort et que CRT est la réponse au racisme systémique, pourquoi parle-t-elle encore?

Pourquoi cette femme est-elle toujours employée? Est-elle le problème ou la solution?

Le seul résultat logique ici est qu’elle se retire et offre son travail et sa pension à un candidat non blanc. La seule voie rationnelle ici est d’éliminer les Blancs de tout leadership. Chaque journaliste progressiste bave partout pour féliciter des gens comme Slater pour leur ouverture d’esprit, mais personne ne pense jamais à demander ce que font exactement des gens comme l’assistant Brandeis Dean à ce sujet?

Blâmer la «blancheur» est une grosse affaire. Il semble que Slater ne fait rien d’autre que perpétuer sa propre culpabilité. Elle n’a rien à perdre en dégradant sa race (qu’elle n’a pas choisie et ne peut pas renoncer). Cela ne lui a rien coûté tant qu’elle se plaint de ce que le racisme systémique a coûté à l’Amérique noire. Elle a toujours son travail, ses avantages, son pouvoir, son prestige et maintenant elle a quelques coups dans le dos. Elle n’a rien abandonné.

Si ces personnes veulent nous brouiller la gorge au nom de la justice, faites-leur jouer leur jeu jusqu’à la dernière seconde. La seule chose juste à faire est d’abandonner leur pouvoir et de s’éloigner et de se taire pour toujours.

Sinon, c’est juste une charge de cheval dookey et Slater n’obtient pas une passe sur sa «blancheur» diabolique juste pour dire aux gens qu’elle a honte d’être blanche.