La blessure à la panthère noire de Letitia Wright a apparemment écrasé une rumeur de Shuri

Bien sûr, nous ne pouvons pas discuter de Black Panther: Wakanda Forever sans évoquer l’homme qui était censé y jouer. Malheureusement, Chadwick Boseman est décédé d’un cancer du côlon il y a un an et Marvel Studios a décidé de ne pas embaucher un nouvel acteur pour jouer T’Challa, ni de recréer le personnage numériquement. Donc, non seulement le sort de T’Challa doit être abordé, mais il y a aussi la question de savoir qui héritera du manteau Black Panther. La supposition la plus logique parmi les fans a été Shuri, car non seulement le personnage est devenu Black Panther dans les bandes dessinées, mais il a été rapporté que Letitia Wright aurait un rôle plus important dans Wakanda Forever.