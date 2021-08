La blessure au nez d’Ana Parra était-elle prévue dans EXATLON ?

Ana Parra / Exatlon États-Unis / Instagram Ana Parra a avoué si sa blessure au nez était un spectacle prévu ou non

Quelques heures seulement se sont écoulées depuis la fin de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, avec le triomphe de Jeyvier Cintrón, chez les hommes, et de Norma Palafox, chez les femmes.

Et bien que le public ait été plutôt satisfait du résultat, une douleur que beaucoup ne cachent pas était qu’Ana Parra n’a pas pu disputer la finale en raison d’une blessure au nez lors du duel précédent.

Dans l’émission de dimanche, les téléspectateurs ont apprécié en direct le dur impact que la Colombienne a subi sur le nez et le cou, ce qui l’a obligée à recevoir des soins médicaux urgents, ce qui l’a sortie de la compétition, en donnant la priorité à sa santé, mais il y a encore des adeptes qui croient dans de fausses théories, sans aucun fondement, et pense que sa blessure était planifiée.

C’est ce qu’a prouvé l’ancienne athlète de l’équipe en lice lors d’un “live” qu’elle a eu avec ses fans, en compagnie d’Andoni García, que nous partageons ici, dans lequel un fan lui a ouvertement demandé si sa blessure avait été réelle, coïncidant avec d’autres qui Dans les réseaux, ils ont partagé des idées de prétendues conspirations afin qu’à la fin Norma Palafox ait un chemin clair vers la victoire.

Surprise par l’interrogatoire et déclarant que “le sang qui a été vu était du sang” et non de la peinture, Ana Parra a avoué qu’évidemment sa blessure était réelle et qu’elle l’avait très mal.

« C’est quelque chose que beaucoup ne croient pas. Le sang, le coup n’était pas du maquillage… Je ne vous montre pas ici, mais je vais vous montrer le processus de guérison. Tout le monde sait que je suis mannequin, je vais essayer de ne plus rien avoir sur le visage, mais c’est quelque chose de dur. Je ne m’en suis toujours pas remis. C’est dur. Et je suis là aujourd’hui : ‘jojo ho, ha, haha’, mais peu importe ce que vous voulez, c’est quelque chose dans le visage qui ne se surmonte pas facilement », a déclaré l’athlète, qui a eu une cure dans la partie supérieure du nez.

Et en parlant de la façon dont elle a subi un tel coup dans le circuit des demi-finales, Ana Parra assure qu’elle ne le lui a toujours pas expliqué.

“Je me suis cogné. J’allais très vite, je ne sais pas ce qui s’est passé, quand. Combien de fois n’avons-nous pas fait la même chose, et j’étais de ceux qui disaient qu’il fallait être très prudent dans ce vide sanitaire, car l’espace est limité, mais j’allais trop vite. Je n’ai pas bien calculé, et j’ai frappé la corde au front, et elle s’est ouverte moche. Et mon cou s’est trop penché. Et ils m’ont pris 7 points. Les jours d’après, c’était horrible”, a déclaré le mannequin, ajoutant qu’en plus de la douleur de devoir quitter la compétition, elle ressentait de la peur.

« Avant, je suis reconnaissant que ce n’était pas quelque chose de pire, que mon cou ait été cassé. Quand j’avais Kelvin, je voyais le sang couler, et je lui disais : “mon nez s’est cassé, mon nez s’est cassé”. Et Kelvin me disait : ‘non, non’. Avec le coup j’ai littéralement senti, comme si mon crâne s’était tordu, comme si mon crâne reculait. C’est pourquoi je suis allée me coucher, car je n’arrivais pas à tenir ma tête », a conclu Ana Parra, qui a prévenu que pour l’instant elle ne voulait pas penser à un nouveau tour chez EXATLON.

« Nous venons de partir, cela faisait 8 mois. Je ne sais pas, en ce moment je n’y pense pas. C’était une bonne expérience, très cool. J’ai vécu ça super tout, mais je veux une vie normale en ce moment et je ne veux pas penser à ça”, a-t-il répondu à une autre fan, Ana Parra.

