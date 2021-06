La blessure d’Alexander-Arnold “pas un bon signe”, Tottenham prend contact avec Conte, Mbappe au Real Madrid et Ronaldo au PSG lors du transfert de transfert

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles sportives, points de vue et réactions d’experts, avec tous les yeux désormais rivés sur l’Angleterre et les Home Nations avant l’Euro 2020…

Titres:

Gareth Southgate fait le point sur Trent Alexander-Arnold et Jordan Henderson alors que les blessures en Angleterre s’accumulent avant l’Euro Raheem Sterling et Marcus Rashford ont dit de faire attention à Bukayo Saka après que le jeune d’Arsenal a renvoyé l’Angleterre pour gagner avant l’Euro contre l’Autriche Antonio Conte clairement favori pour le travail de Tottenham , malgré les espoirs de Mauricio Pochettino, alors que le club cherche à remplacer enfin Jose Mourinho, Rafael Benitez ” marcherait sur des charbons ardents ” pour le poste d’Everton malgré les liens avec Liverpool alors que Carragher soutient l’ex-patron pour l’un des ” rendez-vous les plus choquants de l’histoire du football du Merseyside ” Nuno Espirito Santo serait un “grand rendez-vous” pour Crystal Palace, mais Andros Townsend craint que le club ne manque à Everton L’entraîneur de West Ham aurait choisi Jesse Lingard pour l’équipe d’Angleterre Euros et aurait laissé de côté les stars de Liverpool ou de Chelsea. Liens Man City et PSG