La blessure d’Araújo a confirmé qu’il ne jouera pas contre la Bolivie et le Paraguay

24/06/2021 à 02h07 CEST

Mauvaise nouvelle pour Ronald Araújo. Le défenseur central de Barcelone manquera les deux derniers matches de la phase de groupes de l’Uruguay en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Le prometteur défenseur central de 22 ans n’a pas encore joué une minute dans le tournoi continental. Votre coach sur Maître Tabarez l’a laissé sur le banc lors des débuts contre l’Argentine de Léo Messi et le Kun Aguero (qui s’est soldé par une victoire de l’albiceleste 1-0).

Et quand Celeste préparait à Cuiabá le match contre Le Chili, le joueur du Barça a dû se retirer de la séance préparatoire de lundi en raison de désagréments. Il a vu le match nul 1-1 depuis les tribunes, dans un match au cours duquel son équipe a fini par faire match nul (1-1) avec un but inscrit entre Luis Suárez et Arturo Vidal, dans le but contre son camp.

📸👕 L’@Uruguay s’est entraîné cet après-midi à Dutrinha, la veille du match contre la Bolivie par le groupe 🅰️ de la @CopaAmerica. ℹ️ Ronald Araújo a travaillé différemment en raison d’une gêne au niveau des ischio-jambiers. Il ne sera pas disponible pour la réunion de demain. https://t.co/A0xdfqICKL – Équipe nationale uruguayenne (@Uruguay) 23 juin 2021

Des tests d’imagerie ultérieurs effectués dans un centre médical de Cuiabá ont confirmé la présence d’une lésion musculaire, qui laissera Araújo KO au moins cinq jours de plus, il ratera donc les matchs contre la Bolivie (prévu ce jeudi à 23h00 CEST, à Cuiabá) et contre le Paraguay, lundi 28 prochain au stade Nilton Santos, à Rio de Janeiro.

L’Association uruguayenne de football n’a pas signalé l’étendue de la blessure et si le footballeur arrivera à temps pour jouer les quarts de finale, en cas de qualification des Charruas. Le premier match nul du tournoi est prévu les vendredi 2 et samedi 3 juillet. Pour l’instant, le défenseur s’est déjà remis entre les mains du kiné de son équipe, Alfredo Montes.

Araújo n’a pas de chance dans sa première grande compétition internationale avec La Celeste, qui a été une récompense pour sa progression à Barcelone. Le défenseur central, lorsqu’il a été convoqué, était très conscient qu’il allait au Brésil pour apprendre et attendre une opportunité puisque la paire de centraux titulaires et immobiles est celle confirmée. Giménez Oui Godin qui ont créé leurs automatismes en At. Madrid. Coates et Araújo sont les deux remplaçants.