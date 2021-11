La blessure de Collin Sexton ouvre un autre horizon pour Ricky Rubio

Les Cavaliers de Cleveland Il récupère des troupes de la vague de pertes avec laquelle il a dû vivre lors des derniers matchs. L’équipe jouait très bien et même avec des défaites, elle a montré un bon profil, même si on s’attend à ce qu’il ne maintienne pas le niveau au fil des semaines. Love, Markkanen, Allen, Garland, Stevens, Osman ou la sensation Evan Mobley, qui est toujours parti, sont passés par l’infirmerie à un moment ou à un autre en ce seul mois de compétition qui a été disputé, mais c’est un autre joueur qui l’a peut changer le paysage pour l’avenir. Il est collin sexton, l’une des bases de l’équipe avec la plus grande projection. Une déchirure du ménisque du genou gauche de Sexton gardera le joueur, après avoir subi une intervention chirurgicale, hors des courts pour le reste de la saison.

Dans cet incident, il y a un joueur à qui cela, bien qu’il s’agisse d’une mauvaise nouvelle sans équivoque, profite. Ricky Rubio avait comme remplaçant avec Garland et Sexton devant lui et, lorsque tous sauf Collin seront en bonne santé, il aura plus de présence que prévu sans sa blessure. La malchance a fait des ravages sur une jeune équipe qui ne veut que s’améliorer, mais sous la direction de l’Espagnol, elle maintient sa progression à peu près de la même manière. Pour tout cela, la position de Rubio dans les Cavaliers changera également.

Le lecteur avide aura lu que Ricky est dans la dernière année de son contrat. C’est de la viande de transfert. Un mouvement classique En NBA, on essaie de tirer quelque chose des joueurs de la dernière année de leur contrat si leur continuité n’est pas claire. Ce fut le cas avec Rubio. Après une mauvaise année au Minnesota et à quel point il réussit avec l’équipe nationale n’a eu aucune traduction, Il y a eu un tour de roue et maintenant il domine, même avec des coéquipiers qui le recherchent pour tirer ces triples qui l’étouffaient tellement par le passé. A une affinité avec Garland et Mobley, les deux piliers sur lequel vous voulez construire. Sa sortie n’est plus si nette. Mais le goût que JB Bickerstaff a pris ajoute le fait que Sexton est également dans la dernière année de son contrat et, bien qu’il n’ait que 22 ans, son poste n’était pas non plus garanti. ni avant ni, encore moins, après la blessure grave.

De la génération de Luka Doncic et Trae Young, il y a plusieurs joueurs qui n’ont pas été renouvelés quand ils auraient dû l’être, comme Ayton (1er), et l’un d’eux est Sexton. Et l’intention était, selon la presse locale, de ne pas l’essayer cet été et de voir quel marché il avait avec l’intention de le sortir. Au début du joueur de Cleveland, ils avaient déjà prévenu qu' »il ne savait pas jouer » et la rumeur s’est répandue pendant ces trois années que ses coéquipiers se plaignaient continuellement de son égoïsme lorsqu’il s’agissait de diriger l’équipe en tant que meneur.

Maintenant, la patate chaude est dans les dépêches. Koby Altman est l’homme de tous les pouvoirs dans le sport et doit décider avant le 10 février, date de clôture du marché des transferts. Il ne serait pas étonnant que Ricky, dans un rôle secondaire mais brillant comme celui qu’il occupe actuellement, puisse dénicher un nouveau contrat de plus d’un an et proche du montant actuel (51×3, 17 millions en moyenne). Ses performances sont incontestablement spectaculaires. Valoriser dans l’équation aussi la direction de l’équipe cette saison ; Plus il diminue et plus il se rapproche du bas du classement à l’Est, plus il est probable que l’espagnol sera une monnaie d’échange car, à l’heure actuelle, ils n’en auraient pas besoin. Il y a plusieurs conditions qui font désormais partie d’une nouvelle fête, celle des bureaux, pour tenter de faire de ces Cavs une équipe avec le meilleur avenir possible. Ricky ici ne sera qu’un spectateur.