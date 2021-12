La blessure de Jamie Vardy ajoute aux malheurs de Leicester City

Malgré une victoire convaincante lors de leur dernier match contre Liverpool mardi, les problèmes s’accumulent pour Leicester City, avec une blessure de Jamie Vardy lors de ce match. Il a été confirmé que l’attaquant manquera trois à quatre semaines.

La blessure de Jamie Vardy confirmée par Leicester City

Injury Woes Mount pour Brendan Rodgers

Jamie Vardy souffre depuis un certain temps d’un problème aux ischio-jambiers et s’est reposé lorsque Leicester a perdu 6-3 contre Manchester City le lendemain de Noël, mais est revenu pour le match à domicile contre Liverpool où la blessure s’est aggravée. Cela a conduit Rodgers à confirmer que le joueur pourrait être absent jusqu’à quatre semaines. Rodgers a déclaré lors d’une conférence de presse :

« Jamie sera absent. Cela pourrait être les trois à quatre prochaines semaines. C’est un ischio-jambier. Il pouvait continuer, c’est ce qu’il voulait faire, mais l’analyse s’est révélée comme ça. (Ciel Sports News)

Blessures et inquiétudes liées au Covid

Rodgers a fait partie d’un groupe de managers de plus en plus préoccupés par les blessures et Covid au milieu des festivités mouvementées qui s’accumulent. Rodgers estime que la fatigue autour de ses joueurs a contribué à une liste croissante de blessures :

« Je pense que l’élément de fatigue dans cette combinaison de jeux y a probablement conduit. »

Depuis que la nouvelle de la blessure de Vardy a été annoncée, il a été annoncé que le prochain match de Leicester City le jour du Nouvel An contre le dernier club de Norwich City avait été reporté, Norwich n’ayant que quatre joueurs de l’équipe s’entraînant le 30 novembre. Et cette pause pourrait bien apporter un peu de soulagement à Rodgers alors qu’il essaie de raffermir son équipe avant la dernière moitié de la saison de Premier League.

Les Foxes espèrent s’appuyer sur leur victoire sur Liverpool, malgré la blessure de Jamie Vardy. Après une première moitié de saison relativement décevante, Leicester doit s’améliorer dans la nouvelle année.

