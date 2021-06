La blessure de Jonas Hofmann pas trop grave pour l’Allemagne

Selon les dernières mises à jour de Sky Germany, la blessure au genou de Jonas Hofmann n’est pas trop grave et il restera avec l’équipe pour le moment. Lors de la séance principale de Die Mannschaft plus tôt dans la journée, il a pu se rendre au terrain d’entraînement à vélo, mais a ensuite terminé une séance individuelle en dehors du reste du groupe. Il s’est blessé lors de la première séance d’entraînement au camp allemand à Herzogenaurach, en Bavière, cette semaine et a été réévalué dans la tente des kinés après sa séance individuelle d’aujourd’hui. “Il ne serait pas ici si nous n’avions pas l’espoir justifié qu’il puisse revenir. Nous devrons attendre et voir”, a déclaré le directeur adjoint Marcus Sorg à propos de la situation de Hofmann.

Alors que le personnel d’entraînement et d’entraîneurs de l’Allemagne attend toujours d’avoir une bonne idée de la forme physique d’Hofmann, il est entendu que son problème de genou n’est pas trop grave et Joachim Low prévoit de l’avoir disponible pour les trois matches de la phase de groupes. Il est très peu probable qu’il débute contre la France ou le Portugal, mais Low a souligné qu’il pourrait éventuellement utiliser l’homme du Borussia Mönchengladbach sur l’aile droite, où il prévoit d’utiliser Joshua Kimmich pour commencer. Ce serait dans une configuration avec trois arrières centraux et deux arrières latéraux plus avancés sur chaque flanc. Il n’y a vraiment pas de spécialiste pour ce poste dans l’équipe allemande, mais Low a confiance que Kimmich peut faire un travail à partir de ce rôle et de même Hofmann si besoin est.

Photo de Federico Gambarini/alliance photo via .

Lors des deux matches amicaux de mise au point de l’Allemagne, Hofmann n’a joué qu’un total de quatre minutes. Il a été remplacé tardivement par Leroy Sane lors du match nul 1-1 contre le Danemark et était un remplaçant inutilisé lors de la victoire 7-1 contre la Lettonie. À toutes fins utiles, Low aurait pu prendre la décision de retirer Hofmann de l’équipe après avoir subi sa blessure au genou, mais la mise à jour de Sky combinée au fait qu’il était présent pour les photos de l’équipe semble suggérer que Low vraiment veut l’avoir en option.

Son manque d’implication dans les deux matches amicaux de mise au point n’est peut-être pas le meilleur baromètre de la confiance que Low et son équipe d’entraîneurs ont en Hofmann. Si Kimmich n’a pas de succès dans le rôle d’ailier droit, Low n’aura pas peur d’y essayer Hofmann, bien que les deux premiers matches de la phase de groupes ne semblent pas être le meilleur moment pour les expérimentations.