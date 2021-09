La blessure de Mendy ouvre la porte à Kepa

in

21/09/2021 à 21:52 CEST

La blessure d’Edouard Mendy a ouvert la porte de la propriété à Kepa Arrizabalaga, qui était déjà titulaire ce dimanche contre Tottenham et qui sera également en Coupe de la Ligue contre Aston Villa.

Le manager de Chelsea a avancé qu’il ne jouerait pas en Coupe. »Mendy ne peut pas jouer demain“Thomas Tuchel a déclaré en conférence de presse.” Il ne s’est pas entraîné ces jours-ci et va tout tenter pour être prêt samedi. Il rejoindra demain pour travailler individuellement et, espérons-le, jeudi avec le reste de ses coéquipiersTuchel fixe l’objectif de la récupération de Mendy samedi, le jour où Chelsea rencontrera Manchester City à Stamford Bridge.

Tuchel ne sait toujours pas quand il récupérera complètement. “Je pense que cela peut arriver jusqu’à samedi, mais c’est une course contre la montre et contre la douleur, donc nous verrons. J’espère qu’il reprendra l’entraînement avec le groupe jeudi et si ça se passe bien qu’il soit prêt pour samedi, mais pour l’instant je ne sais pas”, a déclaré l’entraîneur allemand.

Képa a joué deux matchs cette saison; Il est sorti en finale de la Supercoupe d’Europe aux tirs au but contre Villarreal et lors du dernier match de championnat contre Tottenham, où il a laissé sa porte à zéro.