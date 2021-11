La blessure de Mike White est mauvaise pour les Jets, mais pas pour la raison que vous pensez

L’espoir était que Mike White pourrait être ce gars pour les Jets de New York.

L’équipe de Robert Saleh s’est rendue à Indianapolis jeudi soir en rêvant que le remplaçant de l’équipe pour le quart-arrière partant blessé Zach Wilson pourrait livrer sa deuxième performance exceptionnelle consécutive et montrer qu’il pourrait en effet être le remplaçant de Wilson.

Genre, peut-être pour longtemps.

Le quart-arrière des Jets de New York Mike White, à gauche, et Michael Carter célèbrent après un match de football de la NFL contre les Bengals de Cincinnati, le dimanche 31 octobre 2021, à East Rutherford, NJ (AP Photo/Frank Franklin II)

Et ça a très bien commencé. White, qui a lancé pour 405 verges avec 3 passes de touché lors de son premier départ dans la NFL dimanche contre les Bengals de Cincinnati, a complété 7 des 11 passes pour 95 verges et un touché en deux séries ce match.

Cette passe de touché, de 19 verges au receveur Elijah Moore, était le cinquième touché de White en autant de quarts.

Wilson, le choix de première ronde de l’équipe et la sélection n ° 2 au repêchage d’avril, a inscrit 4 touchés en six départs.

Le problème est que White s’est apparemment blessé à l’avant-bras droit lors de ce touché et a perdu la sensation dans sa main de lancer au point qu’il a eu du mal à saisir le ballon de football.

« J’ai juste senti que ça s’était presque bloqué sur moi et que j’étais sur la touche, mes deux doigts du milieu sont devenus engourdis », a déclaré White. « Et je ne pouvais pas saisir suffisamment le ballon de manière agressive pour être là-bas et aider mon équipe.

« Alors tout au long du match, nous avons continué à essayer des choses – manchon de compression, chaleur, toutes ces bonnes choses – et nous avons essayé de lancer à la mi-temps et cela s’est progressivement amélioré tout au long du match.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY – 31 OCTOBRE: Mike White # 5 des Jets de New York lance le ballon au quatrième trimestre contre les Bengals de Cincinnati au MetLife Stadium le 31 octobre 2021 à East Rutherford, New Jersey. (Photo de Sarah Stier/.) (Sarah Stier/.)

« Je me sens mieux maintenant. Mais au cours du match, je n’ai tout simplement pas pu obtenir assez d’efficacité avec mon emprise et ma puissance pour pouvoir aider l’équipe. »

C’était tout pour White car au moment où son état s’est amélioré, Saleh a décidé de ne pas le ramener.

« À ce moment-là, je pense que c’était vers le milieu ou la fin du quatrième quart, du moins c’est ce qu’on m’a dit, donc il aurait été trop tard pour le faire revenir », a déclaré Saleh aux journalistes après le match.

Bien que la blessure de White ne soit pas considérée comme à long terme et que Saleh ait déclaré que l’équipe se sentait « bien qu’il soit en bonne santé ce week-end et qu’il soit prêt pour la semaine prochaine », ce n’était pas assez bon.

Les Jets, voyez-vous, voulaient accomplir l’une des deux choses avec White jeudi soir.

Ils voulaient voir s’il pouvait suivre ses débuts incroyables avec une autre belle sortie, ce qui suggérerait qu’il serait peut-être plus qu’un simple remplaçant à l’avenir.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY – 31 OCTOBRE: Mike White # 5 des Jets de New York célèbre après avoir attrapé le ballon pour une conversion de deux points au cours du quatrième trimestre contre les Bengals de Cincinnati au MetLife Stadium le 31 octobre 2021 à East Rutherford, New Jersey . (Photo de Sarah Stier/.) (Sarah Stier/.)

Ou ils voulaient voir si les Blancs auraient du mal et seraient incohérents, comme de nombreux jeunes quarts le sont souvent après avoir connu un certain succès. Cela aurait clairement montré que l’équipe avait besoin de Wilson de retour dans l’alignement dès qu’il serait en bonne santé.

Mais cette blessure a empêché les Jets d’obtenir l’une ou l’autre réponse.

Donc, aujourd’hui, les Jets ne savent toujours pas si White est le remplaçant perpétuel de Willie Beamen dans Any Given Sunday ou s’il est Joe Willie Namath en 1969.

Wilson, qui soigne une entorse du LCP, est censé manquer deux à quatre semaines. Il en a déjà raté deux.

« Il progresse exactement comme nous le pensions », a déclaré Saleh. « Il y a de l’espoir que, comme je l’ai dit, il puisse au moins s’entraîner la semaine prochaine. Et nous verrons comment il progressera au cours du week-end pour voir s’il est possible de le faire entrer sur le terrain. »

Pas assez bon car ce jeu n’apportait pas de clarté.

Cela a causé une blessure au quart-arrière de sauvegarde, mais aucune idée de sa capacité à assurer la cohérence.

Donc, les Jets ne peuvent pas dire qu’ils vont avec les Blancs pour que Wilson puisse à la fois guérir complètement et aussi mieux apprendre l’offensive d’un point de vue sur la touche.

Cela laisse la décision de Saleh sur un démarreur dans les limbes.

« Nous verrons », a déclaré l’entraîneur lorsqu’on lui a demandé si Wilson commencerait s’il était en bonne santé. « Nous verrons. Au jour le jour. »

Les Jets ont eu une bonne nouvelle alors qu’ils subissaient cette défaite 45-30 : Josh Johnson a remplacé White et a lancé pour 317 verges avec 3 passes de touché.

Et bien que Johnson ne soit pas une option pour prendre le poste de départ de New York de manière permanente, comme Saleh l’a laissé entendre que White pourrait le faire après la victoire des Bengals, il a fourni à Wilson une autre image de la façon dont l’offensive pourrait être exécutée.

« Cela fait partie de la beauté de pouvoir s’asseoir et regarder et apprendre et voir l’offensive se dérouler à travers l’objectif d’un autre quart-arrière », a déclaré Saleh. « Maintenant, il a deux quarts qui ont été très efficaces dans la façon dont ils dirigent cette attaque.

« Et donc pour lui, on parle d’ennuyeux, ce n’est pas forcément ennuyeux de prendre ce que la défense vous donne. »

Appelez cela une petite fissure de lumière entrant dans le monde sombre des Jets à la suite d’un match qui offrait de précieuses petites bonnes nouvelles.

La mauvaise nouvelle, quant à elle, est que la sécurité Marcus Maye, le leader de l’équipe dans le secondaire, a subi une blessure au tendon d’Achille qui, selon Saleh, « n’a pas l’air bien », car l’équipe craint que Maye ne soit absent pour le reste de la saison. .

Et il y avait aussi cette défense.

Les Jets ont cédé 532 verges et ce fut un désastre d’égalité des chances dans lequel les Colts ont récolté 260 verges au sol et 272 verges à la passe.

C’était la deuxième fois en trois matchs que les Jets accordaient plus de 500 verges au total et ils ont accordé une moyenne de 43,3 points par match au cours des trois derniers matchs.

« Ce n’était pas assez bon », a déclaré Saleh. « Nous savions qu’ils allaient essayer de lancer le ballon, surtout à cause de la façon dont ils ont parlé toute la semaine, essayant d’obtenir [Jonathan Taylor] va encore. Ils ont une ligne offensive incroyable et évidemment nous n’étions pas à la hauteur. »