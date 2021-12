La blessure de Ricky Rubio, en détail

30/12/2021 à 19:04 CET

Les Cleveland Cavaliers ont publié ce matin une déclaration dans laquelle ils confirment que Ricky Rubio souffre d’une déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche, ce qui lui fera manquer le reste de la saison.

Le joueur catalan de la NBA a glissé lors du match de mardi dernier contre les New Orleans Pelicans et a dû quitter le terrain sans pouvoir marcher, avec l’aide de ses coéquipiers. Rubio avait déjà subi cette même blessure en 2012, lorsqu’il jouait pour les Minnesota Timberwolves.

Pour mieux comprendre la gravité de cette blessure, les orthopédistes de iMove-Clínica Mi Tres Torres, experts du genou, le Dr Jordi Puigdellivol et le Dr Fernando Clemente, expliquent que «le ligament croisé antérieur est inséré à l’intérieur du genou, il est petit dans taille mais très robuste, et est d’une importance vitale pour l’articulation & rdquor ;.

Ce ligament, avec le ligament postérieur et les ligaments latéraux internes et externes, « Assurer la stabilité du genou pour l’empêcher d’avancer incorrectement et contrôler les mouvements d’angulation externes et internes, ainsi que la rotation du tibia& rdquor;, explique le Dr Clemente. Et il ajoute : « Des quatre ligaments les plus importants du genou, le ligament croisé antérieur est celui qui est le plus fréquemment blessé & rdquor ;.

Une lésion du ligament croisé antérieur est une entorse ou une déchirure du ligament croisé antérieur. Sa rupture partielle ou totale est produite par un changement brutal de direction du genou ou par une chute et un mauvais maintien du membre après un saut. « Toutes les fibres de collagène qui composent le ligament sont resserrées jusqu’à ce qu’elles se cassent & rdquor ;, décrivent les experts de iMove-Clínica Mi Tres Torres.

Ce type de blessure est l’une des plus fréquentes chez les joueurs de soccer et de basket-ball, ainsi que dans les sports d’hiver comme le ski et le snowboard, dont les genoux sont soumis à des efforts excessifs et à des changements brusques de direction et de rythme.

La plupart des personnes atteintes d’une déchirure du LCA ressentent de la douleur et une sorte de cliquetis dans le genou au moment où elles sont blessées. Immédiatement après, le genou a tendance à s’enflammer, car lorsque le ligament se rompt, il y a un saignement à l’intérieur de l’articulation. D’autres symptômes courants qui apparaissent sont la sensation d’instabilité du genou, qui n’est pas en mesure de contrôler correctement les mouvements lors du soutien du membre.

Chirurgie : principale option de traitement pour la déchirure du ligament croisé antérieur

Selon la gravité de la lésion du LCA, le traitement peut inclure des exercices de repos et de rééducation pour retrouver force et stabilité, ou il peut s’agir d’une chirurgie de remplacement du ligament déchiré suivie d’une rééducation.

La décision d’opter pour un traitement chirurgical ou un traitement conservateur pour le traiter repose sur de multiples variables propres à chaque patient. Bien que le Dr Fernando Clemente précise que « Aujourd’hui, la grande majorité des personnes qui ont une lésion du croisé antérieur subissent une intervention chirurgicale.

« Dans le cas présent il s’agit d’une déchirure d’une plastie ligamentaire réalisée en 2012, donc dans ces cas l’option conservatrice est totalement exclue, et encore plus chez les sportifs de haut niveau & rdquor ;.

Dans ces cas, l’intervention consiste généralement à remplacer la plastie ligamentaire par une nouvelle, et fréquemment un autre type de plastie de renfort est associé pour garantir davantage le résultat.

Contrairement au football, discipline dans laquelle la récupération d’une intervention de ce style est de 6-7 mois, étant basketteur et plus précisément en NBA, « La reprise va sûrement durer jusqu’à 9 mois & rdquor ;, affirme le Dr Puigdellivol. « En NBA, certains joueurs peuvent mettre jusqu’à 12 mois pour réapparaître après ce type de blessures. Cependant, d’après ce que l’on sait de la blessure et en voyant la trajectoire de Ricky, un joueur avec sa force physique et mentale, il sera de retour sur les courts au même niveau qu’il a montré ces dernières années & rdquor ;.