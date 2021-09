Outre les lunettes de soleil Venetian-Blind que portait Kanye West, vous savez, nous en avons tous possédé une paire à un moment ou à un autre, la pause internationale est probablement la pire invention de tous les temps. Il présente des appareils banals avec des tactiques banales et un football si lent et prévisible qu’il ne semblerait pas déplacé dans la version à pied du jeu. Mais, pire encore, il présente blessure après blessure, quelque chose que Tottenham Hotspur et Son Heung-min ne savent plus que trop bien.

Le Sud-Coréen s’est blessé au mollet alors qu’il était en service international et manquera désormais le match contre Crystal Palace, et pourrait être un doute pour les matchs contre Chelsea et, surtout, Arsenal, ses rivaux du nord de Londres. Il arrive au pire moment possible. Fils était en forme; Les Spurs étaient en forme et avaient l’air vif sous Nuno Espírito Santo. Tout se passait parfaitement, mais de parfait, les choses ne peuvent qu’empirer, et ils l’ont fait avec la blessure.

La blessure de Son Heung-min pourrait faire dérailler le départ parfait de Tottenham Hotspur

Devenir l’homme principal des Spurs

Grâce à la saga des transferts d’été de Harry Kane, Son Heung-min est rapidement devenu le talisman de Tottenham Hotspur ; le nouvel enfant en or, si vous voulez. Et il a répondu à cette toute nouvelle position de royauté avec un bon début de saison, marquant deux buts en trois matchs de Premier League pour tirer son équipe au sommet de l’arbre avec le seul record de 100%.

L’ailier, parfois devenu attaquant, a commencé la saison avec une performance remarquable, marquant le vainqueur contre les champions de Manchester City. Le message indiquait que, peu importe ce que Harry Kane décide de faire, les Spurs ont toujours fait confiance à Son. Un message qu’il n’y avait pas besoin de Kane si le pire venait à empirer. Maintenant en marge, cependant, la question se pose, à quel point les Spurs comptent-ils sur leur talisman sud-coréen?

Il s’est intensifié à de nombreuses reprises, qu’il s’agisse d’affrontements clés en Premier League ou de matchs en Ligue des champions, il est toujours disponible pour jouer un rôle clé. Pourtant, le voici, à l’envers du scénario. Et, ici, d’autres sont maintenant nécessaires pour le remplacer au lieu de l’inverse. Cela produit toute une situation, et un Espírito Santo aurait aimé l’éviter. Hélas, le voici, avec la plus grande énigme à résoudre dans potentiellement certains des plus gros matchs de la saison.

Comment les Spurs remplacent-ils Son Heung-Min après une blessure?

Remplacer un joueur clé n’est jamais facile, mais les Spurs doivent persister et trouver une solution suite à la blessure de Son Heung-min. Ce que sera cette solution, c’est à chacun de deviner. Espírito Santo devra s’appuyer sur les autres, c’est une chose dont nous sommes sûrs.

Peut-être que le rôle de Dele Alli changera très légèrement, aux côtés de la formation, pour s’adapter à un changement de position. Ou peut-être que la responsabilité incombe à Lucas Moura. Le Brésilien aime la pression ; après tout, il est cimenté dans les livres d’histoire pour avoir marqué un triplé dans les moments les plus pressurisés pour envoyer les Spurs en finale de la Ligue des champions. Ou, la responsabilité retombera-t-elle sur les jeunes épaules du nouveau venu, Bryan Gil. Quoi de mieux pour s’annoncer qu’en remplaçant l’un des meilleurs joueurs du club ? Cela impressionnerait certainement les fans.

Espírito Santo a des options à sa disposition. La blessure de Son Heung-min n’est pas idéale, mais peut-être que la chance d’expérimenter fera du bien au nouveau patron des Spurs au début de son aventure dans le nord de Londres.

Photo principale

Intégrer à partir de .