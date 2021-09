La blessure de Thiago Alcantara réitère le trait manquant de Georginio Wijnaldum

Cinq, bientôt six, matchs dans la saison de Premier League, Liverpool est privé de trois de ses huit milieux de terrain de l’équipe première. Naby Keita, Thiago Alcantara et, de façon déchirante, Harvey Elliott, ont tous été touchés par le redoutable virus des blessures. Maintenant, bien sûr, perdre moins de la moitié de vos options de milieu de terrain central ne présente pas exactement une crise, mais cela envoie un rappel opportun de ce qu’un certain Georginio Wijnaldum a offert à Jurgen Klopp.

La blessure de Thiago Alcantara réitère le trait clé de Georginio Wijnaldum

À peine une crise, mais pas idéal

Liverpool a encore des options vers lesquelles se tourner, pas mal non plus. Pourtant, avec l’arrivée de Manchester City, on ne peut s’empêcher d’avoir ce sentiment tenace que les blessures vont coûter cher ; blessures que Wijnaldum n’a jamais eues. Le Néerlandais est-il le meilleur milieu de terrain du monde ? Non. Est-il le plus fiable et disponible ? Le plus probable. Et, avouons-le, il n’est pas exactement le pire joueur que nous verrons.

Chaque fois que les Reds sont obligés de se tourner vers des options de sauvegarde dans les grands matchs, c’est Wijnaldum qui vient à l’esprit, aux côtés du regret de son transfert au Paris Saint-Germain. Il était le grand match, le buteur des demi-finales de la Ligue des champions, un joueur toujours disponible qui gardait un visage cohérent au milieu du système de Jurgen Klopp. Maintenant que la cohérence n’est plus là, à quel point Liverpool est obligé de tourner en raison de blessures, pourrait bien définir sa saison.

L’espoir de chaque fan est que c’est la saison au cours de laquelle Liverpool prouvera sa profondeur; dans lequel Curtis Jones brille à nouveau ; dans lequel Naby Keita justifie enfin les frais de 54 millions de livres sterling payés en 2018. L’international guinéen a certes bien démarré, mais, une fois de plus, la blessure l’a frappé. Bien qu’il ne s’agisse que d’un coup à court terme, qui le verra manquer un match, si ces petites blessures continuent d’arriver régulièrement, Klopp pourrait être contraint de trouver une autre option.

La blessure de Thiago Alcantara est la plus frustrante

Alors que Keita lutte pour sa forme physique, Thiago Alcantara, 31 ans l’année prochaine, n’a pas encore maintenu une longue course sans blessure, lui-même. L’Espagnol était censé être la clé d’un nouveau milieu de terrain de Liverpool; un conçu pour contrôler les matchs et démanteler impitoyablement l’opposition à la manière de Manchester City. Et, en toute justice, nous en avons vu des étincelles. Dans la série actuelle de 15 matchs sans défaite de Liverpool, l’ancien joueur du Bayern a été la clé du confort des Reds, en particulier tout au long de cette saison.

Lors des dix derniers matchs de la saison dernière, nous avons enfin aperçu le joueur que Liverpool croyait avoir signé. Avec un sprint final crucial pour entrer dans les places de la Ligue des champions au dernier souffle, Thiago est revenu de blessure, enfin à côté de Fabinho, et a passé l’équipe de Jurgen Klopp à la victoire, match après match, marquant même son premier but en cours de route, venant contre Southampton.

C’est ce partenariat, entre Thiago et Fabinho, qui aurait été la clé de la victoire contre Manchester City. Donc, être soudainement sans Thiago, frustrera Jurgen Klopp; cela le laissera se demander pourquoi Gini Wijnaldum a été autorisé à partir si facilement.

Wijnaldum n’a pas exactement obtenu la meilleure fin de l’accord

Quand Gini Wijnaldum a troqué le succès de Liverpool contre la romance de Paris, Mauricio Pochettino aurait été ravi. Au sein d’une super équipe, qui comprend Neymar, Kylian Mbappe et Lionel Messi, Wijnaldum était censé être le ciment pour tout maintenir ensemble. Jusqu’à présent, cependant, il a été tout sauf – remplacé à la mi-temps lors du match nul 1-1 avec le Club de Bruges, mis au banc contre Clermont Foot, remplacé à la 66e minute contre le Stade Reims, et à nouveau à la 65e contre Metz. De M. Reliable, Wijnaldum est devenu un contraire décevant en France.

Le fait est qu’aucune des deux parties n’a obtenu le meilleur résultat. Liverpool aurait besoin de la fiabilité de Wijnaldum et le Néerlandais aurait besoin du confort d’Anfield. Dans l’état actuel des choses, la romance originale autour de Paris n’est plus que le pire premier rendez-vous de tous les temps pour Gini Wijnaldum.

