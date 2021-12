La blessure de Tommy Fury expliquée et pourquoi il ne peut pas combattre Jake Paul le 18 décembre

Tommy Fury s’est retiré de son combat contre Jake Paul le 18 décembre, l’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley remplaçant l’Anglais.

Fury, 22 ans, a publié une déclaration lundi après-midi confirmant son retrait et expliquant qu’il avait souffert d’une infection pulmonaire bactérienne et d’une côte cassée.

Promotions Stephen Dunkley/Queensberry

Tommy Fury devait se battre le 18 décembre à Tampa

Compte tenu de son besoin de se retirer du combat, on ne peut que supposer que Fury a subi une grave infection pulmonaire, ce qui pourrait signifier qu’il a contracté une pneumonie.

Contrairement à une infection virale comme la bronchite, une infection bactérienne comme la pneumonie nécessite un traitement antibiotique complet.

La pneumonie est un gonflement des tissus dans l’un ou les deux poumons et peut se développer aussi rapidement que dans les 24 heures. Les symptômes courants incluent une toux avec une température rapide ou peuvent même aller jusqu’à des crachats de sang et des douleurs articulaires et musculaires.

Il est fort probable que la côte cassée de Fury ait pu causer l’infection, car du mucus s’est peut-être formé sur ses poumons et a conduit à l’infection.

Amanda Westcott/Showtime

Paul a remporté le premier combat par décision partagée en août

Si Fury ne prenait pas de respirations profondes et claires pour nettoyer ses poumons toutes les heures après avoir subi une côte cassée, cela pourrait bien avoir aggravé la situation.

Les côtes cassées peuvent être très douloureuses, mais ont tendance à guérir d’elles-mêmes et nécessitent entre trois et six semaines pour guérir complètement, car elles ne peuvent pas être complètement attachées ou soutenues comme les autres os.

L’ancien concurrent de Love Island devra dormir debout afin de faciliter la récupération et les antibiotiques traiteront une température élevée et traiteront tout mucus vert ou jaune qu’il pourrait cracher.

Paul avait peu de sympathie pour le Britannique, insistant sur le fait qu’il s’était battu avec un nez cassé et alors qu’il était malade, déclarant à la place que Fury avait « peur » de se battre en Floride.