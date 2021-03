La blessure d’Eloy Jimenez bouscule les ébauches de baseball fantastique ⋆ .

La meilleure partie de toute saison fantastique est le brouillon, il suffit de demander à Fantasy Madman Drew Loftis.

La saison est amusante, mais rien ne vaut le repêchage.

Des mois d’études et de débats mènent au moment ultime de camaraderie, avec tout le monde dans votre ligue assis autour d’une table (enfin, plus probablement un appel Zoom) pour entendre le tic-tac de l’horloge de repêchage. Il y a des moments de frustration, comme lorsque vous maudissez un ami pour avoir pris un joueur que vous aviez dans votre file d’attente, et des moments de joie, comme lorsque votre ami vous maudit d’avoir pris un joueur qu’il voulait. En fin de compte, c’est un rêve pour les amateurs de sport.

La plupart des ligues (devraient) viser à rédiger le plus près possible du début de la saison. Bien qu’il soit amusant de rédiger tôt et souvent pour aider à déterminer votre stratégie, rédiger trop tôt peut causer plus de mal que de bien. Ce n’est pas parce que vous pouvez rédiger votre équipe en janvier que vous devriez le faire, car vous courez le risque de ruiner votre saison avant même qu’elle ne commence.

Cela s’est peut-être produit cette semaine.

Au cours de la saison abrégée de l’année dernière, Eloy Jimenez des White Sox a frappé .296 avec 14 circuits, 41 points produits et un .891 OPS. C’est ainsi qu’il a suivi une saison recrue au cours de laquelle il a frappé .267 avec 31 circuits, 79 points produits, 69 points, .828 OPS et a terminé quatrième au vote de la recrue de l’année.

Jimenez, initialement classé sixième meilleur voltigeur de Roto Rage, sera absent pendant 5 à 6 mois avec un muscle pectoral déchiré. Les White Sox ont initialement décrit sa blessure comme une gêne à l’épaule mercredi, mais c’est évidemment bien pire que cela. Il y a une chance que le cogneur de 24 ans revienne en septembre, mais ce n’est rien sur quoi les propriétaires de fantaisie devraient compter.

Eloy Jimenez.

Alors, et maintenant?

Si vous avez déjà repêché, vous essayez de remplacer un choix parmi les 40 premiers, une pierre angulaire de votre attaque (un joueur projeté de battre facilement ses chiffres de campagne de recrue).

Les choix de fil de renonciation sont minces, mais les options dignes d’être inscrites (toutes disponibles dans 70% ou plus des ligues ESPN) incluent Victor Reyes, Bryan Reynolds, Nick Senzel, Cristian Pache, Myles Straw, Alex Dickerson, Kiké Hernández, Justin Upton, Manuel Margot ou Sam Hilliard.

Si vous n’avez pas rédigé, vous pouvez ajuster votre stratégie. Jimenez devrait être immédiatement retiré de vos projets de listes, en dehors des ligues de dynastie.

Avant sa blessure, Jimenez avait une position de repêchage moyenne de 36,5, selon Fantasy Alarm. Alors, que devez-vous faire avec ce choix toujours important? Vous pourriez pivoter vers un des 15 premiers lanceurs de départ, comme Brandon Woodruff des Brewers (39,7), ou combler d’autres besoins de poste avec Jose Abreu des White Sox (36,6), Corey Seager des Dodgers (37,4), Alex Bregman des Astros. (39,4) ou Rafael Devers des Red Sox (41,9).

Vous voulez toujours un voltigeur? Les cinq prochains disponibles, en termes d’ADP, sont le coéquipier de Jimenez, Luis Robert (37,3), Kyle Tucker des Astros (38,9), l’utilitaire des Royals Whit Merrifield (40,4), Marcell Ozuna des Braves (42,6) ou les Blue Jays. George Springer (47,6).

Si ces noms ne le font pas pour vous, il y a beaucoup de talents à cibler quelques tours plus tard, comme Michael Conforto (73,5) des Mets ou Nick Castellanos des Reds (85,0) de Roto Rage. Mike Yastrzemski des Giants (119,4) est encore moins cher. Il n’est peut-être pas un membre du Temple de la renommée comme son grand-père, mais il a un potentiel de 30 circuits, la capacité de se rendre sur la base (top 20 OBP en 2020), de conduire et de marquer des points tout en atteignant une moyenne solide.

Dans les tours ultérieurs, il y a des options solides comme Eddie Rosario de Cleveland (123,1), Michael Brantley (152,3) toujours stable de Houston, Ramon Laureano de l’athlétisme (154,3) ou Max Kepler des Twins (191,1) – qui n’est qu’une saison éliminée. d’avoir atteint des sommets en carrière dans les circuits (36), les points produits (90), les points (98), la moyenne au bâton (.252) et OPS (.855).

Vous pouvez cacher l’espoir de haras des Mariners (désolé, fans des Mets), Jarred Kelenic (208,8), ou prendre des photos sur le speedster des Rangers Leody Taveras (221,3) ou le vétéran régulier des Diamondbacks David Peralta (264,8) encore plus tard.

Classement des voltigeurs de baseball fantastique

Juan Soto = était Ronald Acuna = Atl Mookie Betts = LAD Mike Trout = LAA Christian Yelich = Mil Cody Bellinger = LAD Bryce Harper = Phi Marcell Ozuna = Atl Luis Robert = CWS George Springer = Tor Aaron Judge = NYY Michael Conforto = NYM Starling Marte = Mia Kyle Tucker = Hou Austin Meadows = TB Trent Grisham = SD Randy Arozarena = TB Nick Castellanos = Cin Lourdes Gurriel Jr. = Tor Brandon Lowe = TB Charlie Blackmon = Col Teoscar Hernandez = Tor Whit Merrifield = KC Cavan Biggio = Tor Victor Robles = Était Eddie Rosario = Cle Ramon Laureano = Chêne Michael Brantley = Hou Wil Myers = SD Tommy Pham = SD Alex Verdugo = Bos Dylan Carlson = StL Byron Buxton = Min Anthony Santander = Bal Jeff McNeil = NYM Trey Mancini = Bal Kyle Lewis = Mer Clint Frazier = NYY Dominic Smith = NYM Jorge Soler = KC Mike Yastrzemski = SF Ian Happ = ChC Kyle Schwarber = Était Tommy Edman = StL AJ Pollock = LAD Max Kepler = Min Nick Solak = Tex Joey Gallo = Tex Austin Hays = Bal Dylan Moore = Mer Ryan Mountcastle = Bal Aaron Hicks = NYY Jesse Winker = Cin JD Davis = NYM Myles Straw = Hou Mark Canha = Chêne David Peralta = Ari Brandon Nimmo = NYM Leody Taveras = Tex Victor Reyes = Dét. Andrew McCutchen = Phi Randal Grichuk = Tor Andrew Benintendi = KC Nick Senzel = Cin Jarred Kelenic = Sea Mitch Haniger = Sea Joc Pederson = ChC Chris Taylor = LAD Kole Calhoun = Ari Bryan Reynolds = Pit Lorenzo Cain = Mil Hunter Dozier = KC Manuel Margot = TB David Dahl = Tex Raimel Tapia = Col Corey Dickerson = Mia Sam Hilliard = Col Garrett Hampson = Col Willie Calhoun = Tex Alex Kirilloff = Min Gregory Polanco = Pit Avisail Garcia = Mil Josh Naylor = Cle Oscar Mercado = Cle Cristian Pache = Atl Franchy Cordero = Bos Mauricio Dubon = SF Kiké Hernandez = Bos Hunter Renfroe = Bos Adam Eaton = CWS Jurickson Profar = SD Justin Upton = LAA Shogo Akiyama = Cin Roman Quinn = Phi Stephen Piscotty = Oak Adam Duvall = Mia Alex Dickerson = SF Leury Garcia = CWS Edward Olivares = KC Tyler O’Neill = StL JaCoby Jones = Dét Jackie Bradley Jr. = Mil Nomar Mazara = Dét. Robbie Grossman = Dét. Miguel Andujar = NYY Adam Frazier = Pit Ender Inciarte = Atl DJ Stewart = Bal Dexter Fowler = LAA Jason Heyward = ChC Kevin Kiermaier = TB Adam Engel = CWS Jake Bauers = C le Cedric Mullins = Bal Jo Adell = LAA Daniel Johnson = Cle Lewis Brinson = Mia Brett Gardner = NYY Kevin Pillar = NYM Austin Slater = SF Marwin Gonzalez = Bos Yoshi Tsutsugo = TB Anthony Alford = Pit Monte Harrison = Mia Niko Goodrum = Det

