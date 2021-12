La blessure prématurée de Ricky

Une blessure n’arrive jamais au bon moment, mais il y en a surtout des inopportuns. Quelques cas récents étaient ceux de Carolina Marín, qui n’a pas pu jouer les Jeux de Tokyo et les Coupes du monde dans sa ville, Huelva, et Orlando Ortega, alors qu’il était déjà installé au village olympique. Ce ne sont que deux des nombreux exemples que nous pouvons trouver. Ricky Rubio a rejoint la liste cette semaine. Hier, nous avons déjeuné avec les images effrayantes de sa grave blessure au genou, alors qu’il a joué dans l’une de ses meilleures performances en NBA, à la limite du triple-double : 27 points, 13 rebonds et 9 passes décisives. Un match fabuleux qui n’a pas pu se terminer à 2h20 de la fin. La mésaventure interrompt un doux moment de jeu, dans une saison au cours de laquelle Ricky profitait enfin des Cavaliers, où il avait retrouvé sa joie après deux années bouleversées par quelques transferts qui le faisaient se sentir peu respecté. La base d’El Masnou s’en sortait parfois avec l’équipe nationale, avec lequel il a remporté une Coupe du monde et les honneurs de MVP, mais il avait besoin d’être considéré comme aimé dans la NBA. Il avait enfin réussi.

Au cours de cette session, il s’est senti intégré et valorisé dans une équipe amusante qui combat les séries éliminatoires, alors qu’il regardait avec intrigue l’avenir immédiat, dans lequel certains l’ont placé dans une autre franchise avec des aspirations pour cette même année ou peut-être pour l’été, quand il sera agent libre. Rubio met fin à son contrat avec Cleveland cette saison, il n’était donc pas exclu qu’il suive un autre cours. Ou aussi pour rester, parce que Ricky s’amusait bien. Toutes ces conjectures sont tombées à l’eau. A 31 ans, ce qu’il touche désormais, c’est le visage le plus dur du sport, celui d’une longue convalescence. Vous connaissez l’expérience de 2012, même si vous étiez alors une recrue. L’année se termine du mauvais pied pour Ricky… alors qu’il était à son meilleur. Il y a des blessures plus intempestives que d’autres.