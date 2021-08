“La blessure vous fait ouvrir un peu les yeux”

08/06/2021 à 08:18 CEST

. / Tokyo

Mikel mérinos, milieu de terrain de l’équipe olympique espagnole, a passé les trois derniers mois de la saison sans compétition en raison d’une fracture de la vertèbre L4 qu’il a reconnue avoir causé « ouvrez un peu les yeux » et réalisez « à quel point le corps est important », en même temps qu’il assurait qu’il était “physiquement bien”.

“Ça fait ouvrir un peu les yeux et se rendre compte à quel point le corps est important. Et surtout à quel point il est parfois fragile. Ça fait apprécier ce dont on doit s’occuper. C’est un travail de tous les jours.”

“Cette pré-saison”, a-t-il ajouté, “j’ai réalisé que le corps est important et qu’il faut lui accorder une attention primordiale. Je travaille sur les besoins de mon corps et ce qui me fera passer au niveau supérieur. C’est un habitude que je prends et qu’il va rester jusqu’à la fin de ma carrière », a-t-il déclaré à la question de l’. lors d’une conférence de presse.

“Je me sens bien physiquement. C’est encore une pré-saison, même si c’est la plus compétitive que nous allions vivre dans notre vie. Ce qui vous donne le niveau et le rythme, ce sont les minutes de compétition, au fur et à mesure que les matches passent je me sens mieux physiquement et à un niveau de confiance et de moral », a-t-il valorisé à propos de son état.

Pour le match contre le Brésil ce samedi (13H30 CEST ; -2 GMT) il a insisté, comme son entraîneur Luis de la Fuente, en ne tombant pas dans la pression.

“Nous nous préparons de la manière la plus normale possible. C’est une finale et un match très important, mais cela reste un match de football.. Affrontez-le avec la plus grande motivation du monde et sans vous laisser emporter par la pression. C’est ce qui se passe bien pour nous jusqu’à présent et ce qui va être bien pour nous dans celui-ci.”

Après le match de samedi, une génération que Luis de la Fuente a dirigée depuis le banc dans les catégories inférieures pendant six ans, étant les champions d’Europe des moins de 19 ans et des moins de 21 ans, et dans laquelle Unai Simón reste aux Jeux Olympiques , Jesús Vallejo, Dani Ceballos, Marco Asensio et Mikel Merino lui-même.

“C’est un sentiment un peu étrange. Cela semblait être hier quand nous avons commencé ce voyage dans les U19 et en même temps, nous avons un monde vivant ensemble et vivant des expériences uniques. C’est très agréable de les retrouver en compétition et de se battre pour une équipe pour de si beaux buts. J’espère que nous pourrons le terminer de la meilleure manière possible et de la façon dont nous avons commencé “, a-t-il conclu.