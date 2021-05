La BlizzCon 2021 a été annulée

La convention normalement annuelle de Blizzard, la BlizzCon, a été annulée pour 2021.

Dans un article sur le site Web de l’événement, le producteur exécutif Saralyn Smith a déclaré que les directives de l’État de Californie concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 signifiaient qu’il avait dû annuler le spectacle cette année.

C’est la deuxième année qu’une BlizzCon physique est annulée, mais intervient peu après que la société organise une émission numérique BlizzConline en février 2021. Vous pouvez consulter tout ce qui a été annoncé lors de cet événement ici. Blizzard cherche à organiser une offre similaire cette année.

“Créer une BlizzCon en personne est une affaire épique et complexe qui prend de nombreux mois de préparation, non seulement pour nous, mais aussi pour les nombreux partenaires de production talentueux, les professionnels de l’e-sport, les hôtes, les artistes, les artistes et les autres collaborateurs avec lesquels nous faisons équipe localement et globalement pour rassembler toutes les pièces », a écrit Smith.

«Les complexités et les incertitudes persistantes de la pandémie ont eu un impact sur notre capacité à avancer correctement sur bon nombre de ces fronts, et nous avons finalement dépassé le point où nous serions en mesure de développer le type d’événement que nous voudrions créer. pour vous en novembre.

“Mais nous ne voulons pas laisser passer trop de temps avant de reprendre contact avec tout le monde. Donc, en attendant, nous prévoyons un événement mondial pour le début de l’année prochaine, combinant une émission en ligne sur le modèle de notre récente BlizzConline avec de plus petits rassemblements en personne, et nous en partagerons davantage au fur et à mesure que nos projets se rapprochent.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72211/blizzcon-2021-has-been-cancelled/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));