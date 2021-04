La blockchain accélère considérablement la vitesse du commerce ferroviaire Chine-Europe

La route commerciale ferroviaire Chine-Europe a fait l’objet d’une importante augmentation de vitesse grâce à l’application de la technologie blockchain, rapporte le China’s People’s Daily Online.

Le port ferroviaire international de Chengdu, dans la province du Sichuan, a été installé avec la plate-forme Sino-Europe Trade Link 2.0 alimentée par la blockchain par la Banque industrielle et commerciale de Chine.

En plus de réduire les longues vérifications des documents logistiques, le nouveau système permettrait aux entreprises de commerce extérieur de collecter des fonds directement auprès de la banque pour accélérer les flux de trésorerie.

Les commerces où les marchandises étaient livrées de Chine par chemin de fer prenaient plus d’un mois pour atteindre leurs destinations en Europe. La documentation et les feuilles de route devraient être vérifiées à chaque passage frontalier, dont la logistique a été rendue plus difficile par les difficultés de traduction et les retards bureaucratiques.

Au cours des trois premières années et trois mois de son existence, le service de fret Chine-Europe a réussi à effectuer 200 voyages. Depuis l’introduction de la technologie blockchain, le même nombre de voyages a été effectué en seulement deux mois.

Un membre du personnel d’ICBC a déclaré aux journalistes que les avantages du système compatible blockchain en faisaient une plate-forme fiable pour l’hébergement et le suivi des données commerciales.

«Nous tirons parti des avantages de la blockchain, tels que sa nature inviolable et ses horodatages, pour former des données commerciales fiables. Cela peut grandement améliorer les capacités de financement des petites et moyennes entreprises de commerce extérieur », ont-ils déclaré.

La dernière décennie a vu des changements radicaux dans la manière dont le commerce mondial est exécuté, a déclaré Chen Ran de l’opération portuaire international de Chengdu, qui a ajouté: «Par rapport à 2007, nous bénéficions désormais du soutien de la blockchain, de l’Internet des objets et du big data, qui peut aider à suivre la logistique et réduire considérablement le risque de dommages à la cargaison. Il y a donc une meilleure protection pour les banques et les clients. »