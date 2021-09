La blockchain Bitcoin peut-elle héberger des contrats intelligents ? Ce protocole Blockchain travaille pour que cela se produise

La blockchain Bitcoin est le plus ancien protocole blockchain au monde, et sans doute le plus renommé. Alors que l’innovation monétaire introduite par Satoshi Nakamoto reste la plus importante dans le monde de la monnaie numérique d’aujourd’hui, de nouvelles évolutions ont poussé le paradigme à un tout autre niveau.

Cette évolution inclut l’hébergement de contrats intelligents sur des protocoles blockchain comme Ethereum a été le pionnier en 2015. Aujourd’hui, de nouvelles fonctionnalités innovantes sont désormais présentes sur les réseaux blockchain, et le réseau Bitcoin est à la traîne en raison de sa nature fermée. Cependant, tout cela change bientôt, car le protocole Internet Computer de Dfinity crée les capacités permettant d’héberger des contrats intelligents sur le réseau Bitcoin.

En adoptant sa technologie de cryptographie de chaîne de clés, la blockchain Internet Computer s’intégrera à Bitcoin de telle sorte que les contrats intelligents pourront générer des adresses BTC ainsi qu’utiliser la solide liquidité trouvée sur la blockchain Bitcoin.

« L’ordinateur Internet est alimenté par une nouvelle « cryptographie à clé de chaîne » qui lui permet de signer des transactions pour d’autres chaînes de blocs telles que Bitcoin. Cette capacité sera utilisée pour fournir des contrats intelligents hébergés sur l’ordinateur Internet avec des adresses bitcoin natives via une intégration directe des réseaux », a déclaré Dominic Williams, fondateur et scientifique en chef de la Fondation DFINITY, ajoutant que « les contrats intelligents Internet Computer auront accès à la liquidité du bitcoin, et le bitcoin bénéficiera d’une nouvelle fonctionnalité de contrat intelligent puissante, sans avoir besoin de services de pontage de confiance peu sûrs et encombrants. Cela aidera à réaliser la vision de Satoshi en permettant au bitcoin d’alimenter une nouvelle génération de services Internet Web 3.0.

Booster la fonctionnalité Bitcoin Blockchain

Il y a eu une clameur croissante au sujet des altcoins open source renversant Bitcoin à long terme. Bien que l’essence des monnaies numériques ne soit pas de créer des compétitions, une tendance courante dans l’écosystème blockchain d’aujourd’hui est que les investisseurs adoptent des protocoles basés sur les utilitaires et les fonctionnalités qu’ils ont à offrir.

Au cours des dernières années, nous avons assisté au développement progressif de la finance décentralisée (DeFi) et des jetons non fongibles (NFT), qui attirent tous deux une nouvelle génération d’utilisateurs dans le monde de la blockchain. Le réseau Bitcoin a jusqu’à présent été limité à être utilisé pour les paiements, et la proposition actuelle du protocole Internet changera le récit dans tous les domaines.

