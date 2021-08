La blockchain Bitcoin SV est victime d’une attaque à 51%. On pense qu’il y a eu manipulation des données hébergées sur le réseau

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

L’équipe de l’association Bitcoin invite les opérateurs de nœuds à prendre en charge la version correcte du réseau. On estime que les attaquants ont réussi à modifier les données hébergées en au moins 14 blocs.

Bitcoin SV, le projet Blockchain soutenu par Craig Wright et l’équipe nChain qui est née comme un fork de Bitcoin Cash, fait actuellement l’objet d’une attaque à 51%, ce qui compromet l’intégrité des données hébergées sur son réseau Blockchain.

Ceci est révélé par plusieurs rapports publiés aujourd’hui, dans lesquels il est rapporté que l’attaque massive de 51% a commencé peu avant midi le 3 août, entraînant trois versions du réseau qui ont été extraites simultanément.

Cette information a été corroborée par la société d’analyse Blockchain, Coin Metrics, en particulier le responsable des produits de données du réseau, Lucas Nuzzi, qui a publié l’information via son compte Twitter où il a indiqué ce qui suit :

« BSV traverse une attaque massive à 51%. Après une tentative faite hier, aujourd’hui à 11h46, une grande puissance de hachage a été utilisée et les attaquants y parviennent… Plus d’une dizaine de blocs sont en cours de réorganisation et jusqu’à trois versions du réseau sont extraites simultanément entre les groupes miniers » .