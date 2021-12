La blockchain d’entreprise jouera un rôle essentiel dans la création d’un avenir durable

Bitcoin (BTC) est souvent utilisé pour critiquer tous les projets basés sur la blockchain. Cela est compréhensible car Bitcoin a été le premier projet à utiliser une blockchain, c’est sans doute le plus reconnaissable, et c’est la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière.

Dans la première moitié de cet article, j’utiliserai Bitcoin comme proxy pour tous les projets basés sur la blockchain, car la plupart des gens associent la blockchain à Bitcoin. Tout ce qui peut être dit de positif sur le plan environnemental à propos de Bitcoin sera doublement vrai pour la grande majorité des nouveaux projets basés sur la blockchain, car Bitcoin utilise la version la plus ancienne de la technologie blockchain.

Consommation d’énergie de la blockchain

Bitcoin a fait l’objet d’attaques pour sa consommation d’énergie élevée. Les gros titres selon lesquels la consommation d’électricité de Bitcoin est comparable à la consommation totale d’un pays sont une critique populaire. Les comparaisons sont utiles, mais elles peuvent avoir un effet de cadrage trompeur. Par exemple, les statistiques les plus fréquemment citées dans ces titres accrocheurs sont tirées du Cambridge Center for Alternative Finance (CCAF). La même organisation note également que les pertes d’électricité de transport et de distribution aux États-Unis pourraient alimenter l’ensemble du réseau Bitcoin 2,2 fois. Les appareils électriques toujours allumés aux États-Unis consomment 12,1 fois plus d’énergie que le réseau Bitcoin.

Ainsi, le réseau Bitcoin utilise autant d’électricité qu’un petit pays ou bien moins qu’une partie du budget énergétique américain. C’est beaucoup? Cela dépend de la façon dont vous le regardez.

En rapport: Le Bitcoin est-il un gaspillage d’énergie ? Avantages et inconvénients du minage de Bitcoin

Une autre critique fréquemment utilisée est que la consommation d’électricité de Bitcoin augmente si rapidement que les émissions de Bitcoin à elles seules pourraient entraîner un réchauffement climatique supérieur à 2°C, ou consommer toute l’énergie mondiale d’ici 2020. Ce dernier n’est pas arrivé. Parce que? Premièrement, comme la plupart des technologies basées sur le réseau, Bitcoin suit une courbe d’adoption définie par la théorie de la diffusion de l’innovation : une « courbe en S ».

La croissance explosive et exponentielle dans la première moitié de la courbe ralentit considérablement dans la seconde moitié. Deuxièmement, des améliorations importantes et prévisibles de l’efficacité informatique continueront de réduire le coût énergétique de l’informatique, même si la croissance de Bitcoin ralentit. Troisièmement, ces prédictions ne tiennent pas compte de l’évolution du mix énergétique de Bitcoin.

Mix énergétique blockchain

La quasi-totalité de l’énergie consommée par les projets blockchain provient de l’électricité utilisée par les ordinateurs qui sécurisent le réseau. Bitcoin les appelle « mineurs », mais les nouveaux projets de blockchain peuvent utiliser des « validateurs » beaucoup plus efficaces. L’électricité est produite à partir de nombreuses sources différentes, telles que le charbon, le gaz naturel et les énergies renouvelables telles que le solaire et l’hydroélectricité. Ces sources peuvent générer des niveaux d’émissions de carbone très différents, ce qui détermine en grande partie leur impact environnemental. Les deux estimations les plus importantes de l’énergie de Bitcoin à partir des énergies renouvelables vont de 39% dans ce rapport à 74% dans ce rapport. L’une ou l’autre de ces estimations est « plus propre » que le mix énergétique américain, qui ne provient que de 12 % d’énergies renouvelables.

Il existe des preuves que l’examen public que Bitcoin a subi a probablement garanti que l’énergie provenant des énergies renouvelables ne fera qu’augmenter à l’avenir.

La blockchain en vaut la peine

La consommation d’énergie et la composition du Bitcoin ne sont pas parfaites, ni aussi terribles qu’on le dit souvent. Ce qui est souvent perdu dans la conversation sur la consommation d’énergie de Bitcoin est de savoir si la consommation d’énergie de Bitcoin en vaut la peine. De nombreuses industries ont besoin d’énergie ou produisent d’énormes quantités de déchets, mais la plupart des gens trouvent que les coûts environnementaux en valent la peine. L’industrie agricole nécessite des dépenses massives de combustibles fossiles pour les engrais et pour alimenter les équipements de terrain, sans parler de la production de ruissellement nocif. Cependant, malgré les aspects environnementaux négatifs, nous reconnaissons l’importance primordiale de la culture des aliments. Plutôt que d’exclure l’agriculture, nous nous efforçons d’améliorer l’environnement agricole.

En rapport: Bitcoin vert : l’impact et l’importance de l’utilisation de l’énergie pour le PoW

Qu’il s’agisse de permettre aux 1,7 milliard de personnes non bancarisées d’accéder à l’inclusion financière ou d’offrir une alternative aux services d’envois de fonds internationaux prédateurs, il me semble clair que la consommation d’énergie de Bitcoin en vaut la peine. Il est encore plus clair que la blockchain d’entreprise est un bien public absolu.

La nouvelle technologie alternative de blockchain utilise au moins 99,95 % moins d’énergie que les anciennes. La blockchain d’entreprise peut utiliser encore moins d’énergie, car elle peut être adaptée à des cas d’utilisation spécifiques. En plus d’utiliser beaucoup moins d’énergie, la blockchain d’entreprise aide les organisations à atteindre leurs objectifs de développement durable.

La blockchain comme moteur clé des énergies renouvelables

L’énergie solaire et éolienne est désormais moins chère que les combustibles fossiles comme le charbon et le gaz naturel. L’énergie solaire et éolienne est désormais comparable à la géothermie et à l’hydroélectricité. Malgré la résolution du problème des coûts, les énergies renouvelables ont plusieurs problèmes qui empêchent leur adoption massive. La géothermie et l’hydroélectricité sont liées à la géographie. Le solaire, l’éolien et, dans une moindre mesure, l’hydroélectricité souffrent d’intermittences et de congestion du réseau. L’intermittence signifie qu’ils sont actuellement trop peu fiables. Il n’y a pas de soleil la nuit, le vent s’arrête parfois, et il y a des saisons pluvieuses et sèches. La congestion du réseau est similaire à la circulation automobile. En raison des limitations géographiques, les énergies renouvelables sont généralement construites dans les zones rurales. Cependant, la plupart de l’énergie est nécessaire dans les villes denses. Comme une voiture dans un embouteillage, l’électricité met du temps à atteindre sa destination.

Il existe des solutions, comme la construction de batteries de stockage et l’augmentation de la capacité de transport, mais ce sont des projets d’infrastructure coûteux. C’est là que Bitcoin et la blockchain, en général, peuvent aider. Contrairement à Bitcoin, les mineurs et autres projets de blockchain peuvent être construits n’importe où. Ce sont des entreprises rentables, elles peuvent donc essentiellement subventionner la construction d’infrastructures renouvelables en utilisant toujours l’énergie excédentaire produite.

En rapport: Pas de musc, ne blâmez pas Bitcoin pour l’énergie sale – Le problème est plus profond

Une autre technologie énergétique prometteuse bien adaptée à la blockchain est le commerce d’électricité peer-to-peer (P2P). Ces systèmes de distribution d’électricité donnent aux fournisseurs d’électricité et aux consommateurs la possibilité d’échanger de l’énergie sans avoir besoin d’intermédiaires externes existants et en même temps d’augmenter le niveau d’énergie renouvelable. À l’instar des infrastructures renouvelables, les projets basés sur la blockchain inciteront au développement de réseaux électriques P2P.

La blockchain permet l’obtention et l’origine des matériaux

La demande des consommateurs pour des produits plus éthiques est en constante augmentation. Les entreprises doivent démontrer que leur produit est fabriqué d’une manière qui protège l’environnement et la santé publique, et qu’il est fabriqué de manière éthique. Les consommateurs qui se méfient du greenwashing ont dû se fier aux informations fournies par les entreprises. Les projets basés sur la blockchain modifient déjà cette dynamique.

Everledger a créé des outils pour accroître les connaissances des consommateurs et des entreprises sur la provenance d’un certain objet. En combinant blockchain, IA et IoT, Everledger rationalise numériquement les processus de conformité et permet aux entreprises de prouver la véritable origine de leurs produits.

La transparence et la traçabilité seront cruciales pour renforcer la confiance des consommateurs dans les chaînes d’approvisionnement alimentaire. Le géant des supermarchés Carrefour et le plus grand brasseur au monde AB InBev se sont associés au développeur de blockchain d’entreprise SettleMint pour offrir une solution de traçabilité numérique qui utilise des codes QR dynamiques attachés à un produit pendant le processus d’emballage.

Financement vert

Le financement vert est l’utilisation de prêts pour soutenir les entreprises durables et financer les projets et les investissements qu’elles réalisent. Il sera crucial de combler le déficit de financement annuel des ODD de 2,5 billions de dollars, qui devrait augmenter. Un bon exemple de financement vert est le marché des obligations vertes (GB). Selon la Climate Bonds Initiative, 269,5 milliards de dollars en GB ont été émis en 2020.

Malheureusement, les GB ne sont pas sans problèmes, comme confirmer que les mesures de durabilité sont authentiques ou que les fonds ont été utilisés pour soutenir la durabilité. La blockchain peut stocker ces données de manière immuable, donc les projets peuvent être vérifiés pour répondre aux exigences de durabilité. La blockchain peut également aider d’autres manières, telles que la tokenisation.

En rapport: Comment la technologie blockchain aidera-t-elle à lutter contre le changement climatique ? Les experts répondent

Oi Yee Choo, directeur commercial d’iSTOX, une bourse numérique basée à Singapour, a déclaré dans cette interview : « Même sur les marchés où la demande d’obligations vertes est élevée parce que les investisseurs sont motivés par des considérations ESG, la tokenisation aide les investisseurs à diversifier leur portefeuille. sur différentes obligations en raison de la plus petite taille des souscriptions. »

L’industrie de la blockchain est actuellement loin d’être idéale en termes de durabilité environnementale. Cependant, si elle maintient sa trajectoire actuelle, l’industrie de la blockchain sera non seulement un exemple, mais aussi un catalyseur de durabilité environnementale.

Les points de vue, pensées et opinions exprimés ici sont ceux de l’auteur seul et ne reflètent pas nécessairement ou ne représentent pas les points de vue et opinions de Cointelegraph.

Matthieu Van Niekerk est le co-fondateur et PDG de SettleMint, une plate-forme low-code pour le développement de blockchain d’entreprise, et de Databroker, un marché de données décentralisé. Il est titulaire d’un BA avec distinction de l’Université de Western Ontario au Canada et d’un MBA international de la Vlerick Business School en Belgique. Matthew travaille sur l’innovation fintech depuis 2006.