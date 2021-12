Voici cependant que la blockchain s’habitue actuellement à former des modèles commerciaux au sein du métaverse, atteignant une puissance et une compatibilité croisée avec le monde à 64 000 $.

La blockchain d’entreprise est redevenue une méthode étendue depuis sa création en 2017. La blockchain pour une utilisation en entreprise ab initio a commencé comme une technologie conçue sur des réseaux non publics et autorisés, principalement utilisée pour la gestion de la chaîne d’offres. À mesure que la blockchain mûrissait au fil du temps, les entreprises ont commencé à tirer parti des réseaux publics sans autorisation comme Ethereum pour mener leurs activités.

Avance rapide jusqu’en 2021 – l’unité de la zone des entreprises applique actuellement des idées décentralisées pour former des flux de travail économiques supplémentaires au sein du métaverse. William Herkelrath, responsable du développement commercial chez Chainlink Labs – un réseau Oracle décentralisé – a déclaré à Cointelegraph que même si le métaverse est difficile à décrire, il pense qu’il s’agit d’un groupe d’écosystèmes dont l’unité se développe naturellement à partir de la finance décentralisée, ou DeFi :

« Les entreprises devraient interagir avec le monde de la peau et peuvent donc être contraintes de posséder des écosystèmes au sein du métaverse. par exemple, les acheteurs souhaitent utiliser des programmes de fidélité en dehors des plates-formes uniques, de sorte qu’ils ont davantage la possibilité de choisir des marques qui garantissent que les récompenses sont souvent utilisées dans différents écosystèmes. Le métaverse permet aux connaissances, aux actifs physiques, aux actifs industriels et monétaires d’avoir leur origine dans une couche très en dehors d’un environnement décentralisé.

Le métaverse pour les entreprises

Bien que le concept puisse sembler un mouvement artistique, de nombreuses entreprises investissent dans le domaine de la blockchain et commencent à adopter le métaverse. ce sujet a été évoqué en profondeur mercredi dernier lors de la conférence virtuelle de l’ecu Blockchain Convention, à travers un panel intitulé «Building the Enterprise Multiverse».

David Arnold Daniel Palmer, responsable de la blockchain chez Vodafone Business, a mentionné tout au long de la discussion qu’il considérait le métaverse comme le montant maximum d’un monde virtuel partout où des expériences numériques via des jeux ou des réseaux de médias sociaux feront surface. selon Arnold Daniel Palmer, le métaverse est actuellement appliqué aux idées monétaires alimentées par la technologie blockchain, comme les monnaies numériques des organisations financières, les jetons non fongibles ou NFT et DeFi.

Pourtant, Palmer a noté que la couche manquante dans le métaverse peut être un moyen de transférer des transactions virtuelles vers le monde à 64 000 $. Arnold Daniel Palmer a noté qu’un portable fera le pont entre ces 2 mondes, agissant comme un middleware. Il a déclaré à Cointelegraph que Vodafone Business est une blockchain d’investissement pour former des identités numériques qui seront appliquées dans chaque métaverse et dans la vie réelle :

« L’identité numérique peut transcender les mondes numérique et physique. par exemple, un porte-monnaie numérique peut contenir un compte courant, des données hypothécaires, des jetons, des NFT et autres. Cependant, une identité décentralisée aura également accès à ces informations d’identification, permettant aux gens de participer au métaverse et au monde physique.

Palmer a expliqué que Vodafone Business fonctionnait sur la création de portefeuilles à l’intérieur d’appareils mobiles pour héberger des identités virtuelles. La notion d’identité auto-souveraine dans un très multivers a également été mentionnée dans le récent rapport de Greyscale Research, intitulé « The Metaverse, Web 3.0 Virtual Cloud Economies ». L’article décrit l’identité autosouveraine comme étant le degré d’associé « pièce de nom social natif d’Internet (pièces de créateur) », notant que les connaissances de différentes plates-formes sont également transférées dans le métaverse et utilisées pour l’évaluation de l’identité ou du crédit.

Angel Garcia, responsable de la stratégie et de la transformation de la chaîne d’offre mondiale chez Telefonica, a expliqué tout au long du panel qu’une chaîne d’offre numérique pour le Metaverse peut faciliter la création de puissance pour les opérateurs de télécommunications. par Garcia, Telefonica a adopté l’approche de créer un réseau blockchain à utiliser dans un système Metaverse. Il ajoute que l’entreprise est actuellement en train de collecter des données pour améliorer les processus de bout en bout. « La prochaine étape consiste à automatiser ces processus métier et à les centraliser pour tout le monde », a-t-il fait remarquer.

Rowan Fenn, co-fondateur de Rise X – réponse d’entreprise de degré d’associé pour les entreprises souhaitant créer des organisations numériques autonomes – a également mentionné que les entreprises auront un jumeau numérique de leur organisation autonome pour contrôler, exploiter et gérer les processus analogiques : « Ces organisations sont capables se déplacer et interagir les uns avec les autres en période dans un très multivers. cela peut en outre permettre aux organisations numériques autonomes de figurer dans le monde analogique des diplômes associés.

Fenn a expliqué que les entreprises avec un jumeau numérique dans un système très multivers sont capables de fabriquer des produits et services supplémentaires, tandis que le mauvais traitement réduit les ressources environnementales. En tant que tel, il pense que ce modèle économique peut permettre à la planète de passer d’une économie finie à une économie infinie à degré associé.

Les entreprises utilisent déjà la blockchain pour contrôler au sein du métaverse

Alors que l’unité de domaine des entreprises explore toujours les premiers cas d’utilisation pour appliquer des modèles commerciaux à l’intérieur du métaverse, certaines unités de domaine des secteurs investissent déjà dans ces environnements. par exemple, Herkelrath a mentionné que les réseaux de blockchain exploités dans le commerce des assurances démontrent un modèle commercial Metaverse.

Plus précisément, Herkelrath a expliqué que plusieurs milliers d’unités de superficie de contrats d’assurance étaient proposées aux agriculteurs du monde entier par le biais d’écosystèmes virtuels. Il a ajouté que des contrats judicieux conçus sur les réseaux de blockchain, en collaboration avec des oracles décentralisés comme Chainlink, ont permis de résoudre les problèmes de transparence dans le secteur de l’assurance.

De plus, cela a efficace la méthode d’assurance complète pour la rendre globalement accessible aux clients privés de leurs droits.

Bien qu’il semble que la blockchain à elle seule ait permis cela, Herkelrath a noté que les contrats sensés générés par les agences d’assurance ont besoin de connaissances qui ne peuvent pas être recueillies sans l’existence d’un métaverse :

«Cela est devenu possible parce que vous avez un métavers d’entreprises dont les connaissances reviennent dans ce domaine vérifié par un réseau plus large. Le fait réel qui se produit dans le métaverse démontre que les transactions entre entreprises et consommateurs peuvent devenir bon marché et accessibles à n’importe qui dans le monde.

Dans quelle mesure les entreprises peuvent-elles adopter le métaverse ?

Alors que certaines entreprises commencent à développer et à exploiter des modèles commerciaux au sein du métaverse, la compréhension de la technologie peut entraver une adoption rapide. Rodolfo Quijano, responsable de la blockchain chez Henkel – une entreprise allemande de produits chimiques et de produits commerciaux – a mentionné dans le monde entier que la plus importante Comment les entreprises d’unités de surface peuvent-elles adopter le métavers ?

«La technologie n’est pas un problème, mais il faudra plus de temps pour que les gens comprennent ce que la blockchain fera et la façon dont cela se comparera aux ressources d’entreprise à l’ancienne qui proposent des systèmes. Trouver des évangélistes est souvent un défi de taille pour l’adoption en termes de blockchain appliquée dans le métaverse.

De plus, Arnold Daniel Palmer pense que les entreprises peuvent remettre en question le rôle que joue la blockchain une fois qu’elle implique des modèles commerciaux Metaverse. Cependant, il pense que la technologie est cruciale pour ces cas d’utilisation. «La blockchain est la couche de confiance et d’échange dans un environnement très multivers. C’est une chance colossale, mais ce sera un défi pour les entreprises de créer la transition.

