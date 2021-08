La blockchain Porta basée sur un substrat introduit un programme de subventions allant jusqu’à 60 000 $ » CryptoNinjas ⋆ Crypto new media

in

Porta Network, une blockchain Proof of Stake basée sur des substrats, a annoncé aujourd’hui le lancement de son programme de subventions pour les écosystèmes. La société se concentre sur la simplification de l’expérience des utilisateurs et des développeurs.

Depuis le lancement de son testnet ‘Padlock’, le mercredi 11 août, le projet a vu une augmentation de plus de 125 développeurs s’en servir et de plus de 80 nouvelles crypto-monnaies sur son testnet créées par des développeurs.

Pour étendre l’écosystème de Porta, la société cherche à soutenir des projets en phase de démarrage construits avec des projets Rust ou Rust cherchant à se connecter à la blockchain Porta.

Pour 2021, Porta accordera jusqu’à 60 000 $ de subventions réparties en montants de 10 000 $ et 15 000 $. Il vise à récompenser 2 à 4 subventions pour cette première course.

Catégories de subventions écosystémiques

Protocoles AMM/IDO décentralisés NFT de jeu Protocoles de prêt DeFi Ponts Plateformes de trading P2P décentralisées Outils de développement Confidentialité Nouvelle idée

Dates clés

Date limite de candidature – 19 septembre 2021 Annonce des lauréats des subventions – 30 septembre 2021

Processus de demande

Étape 1 : Soumettez la demande de subvention. Étape 2 : Entrevue pour déterminer si le projet convient. Étape 3 : Les gagnants des subventions sont annoncés. Étape 4 : Intégration et définition des jalons. Terminer : distribution des subventions.

Les meilleures pratiques d’application et les FAQ sur les subventions pour les écosystèmes peuvent être consultées sur le site Web de Porta.

Lien source