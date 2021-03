La blonde Zendaya couvre le numéro d’avril 2021 du magazine ‘W’

Zendaya a clairement indiqué qu’elle aimait changer de cheveux. Elle a secoué des tresses de boîte aux Critics ‘Choice Awards 2020. Elle a teint ses cheveux en rouge en 2018. Elle a également laissé ses cheveux devenir naturels pour le gala MET 2017. Et dans une interview avec le magazine W publiée le 15 mars, la star de la couverture partage que ses coiffures sont plus que de simples choix de style – elles l’ont aidée à traverser beaucoup de choses.

En fait, elle s’est mise à essayer des perruques pour l’aider à rester occupée pendant les jours ennuyeux du verrouillage. L’actrice de 24 ans a déclaré au point de vente que changer momentanément de look l’a aidée à «s’engager dans des univers alternatifs». Elle prenait une perruque – qu’elle soit longue, courte, rouge ou noire – et créerait des personnages fictifs inspirés de son nouveau ‘do’.

La même logique est entrée en jeu lors de la planification de sa séance photo W. Alors que Zendaya et elle Malcom et Marie costar John David-Washington look indéniablement chic dans les images glamour du vieux Hollywood, il y avait en fait beaucoup plus de réflexion derrière leur esthétique soigneusement organisée.

Le Euphorie star voulait recréer la grandeur et la richesse synonymes des photos de Slim Aarons, mais avec une touche moderne mettant en vedette des acteurs noirs. « Cette vie, mais repensée pour le moment, avec le look d’alors », a-t-elle dit à sa styliste et amie de longue date. Law Roach.

Roach a ajouté: «Les visuels comptent. Le changement se produit lorsque les gens peuvent voir la richesse et la grandeur d’une manière qu’ils n’ont pas l’habitude de voir. »

Et si tu demandes Nous, ils ont réussi. L’image de couverture du tournage est glamour. Zendaya a l’air absolument élégante allongée sur un canapé jaune vêtue d’une robe plissée Gucci et de bijoux Bvlgari. Washington est assise à ses pieds, arborant un costume Frére et des chaussures Dolce & Gabbana.

La photo n’aurait pas emballé un tel coup de poing sans le choix de cheveux crucial – une perruque blonde était un must. «La perruque était très importante. L’ensemble de la tenue – les bijoux, la magnifique robe, les talons aiguilles – ils ne font pas la même déclaration sans les cheveux blonds », explique Roach au magazine.

Ce n’est pas la première fois que Le plus grand showman star a expérimenté le pouvoir qui accompagne les choix de cheveux. En 2015, la star en herbe a foulé le tapis rouge dans une magnifique robe Vivienne Westwood avec ses cheveux coiffés de dreadlocks.

Ancien E! Nouvelles héberger Giuliana Rancic plus tard, a fait un commentaire à caractère raciste sur son choix de cheveux, déclarant: «J’ai l’impression qu’elle sent l’huile de patchouli et l’herbe.»

Après les Oscars, Zendaya est devenu populaire. Mattel a même fabriqué Zendaya Barbie avec des dreadlocks pour démarrer. «C’est ainsi que le changement se produit. Et cela m’a fait réfléchir, comment pourrais-je toujours avoir un impact durable sur ce que les gens ont vu et associé aux personnes de couleur? »

Cette séance photo est définitivement un pas dans la bonne direction. «Deux acteurs noirs dans ce décor semblent réécrire l’histoire d’une manière élégante, comme une sorte de vieil Hollywood que nous aurions souhaité exister sur ces photos. C’est presque comme réparer une erreur », dit Zendaya, faisant référence à une image au bord de la piscine tirée du tournage qui incarnait le glamour des années 60.

