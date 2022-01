La BMW iX arrive en Espagne avoisinant les 90 000 euros | Moteur

BMW a déjà dévoilé les prix de l’iX en Espagne, qui sera proposé en deux versions pour le moment. Les premières unités ont déjà été livrées dans notre pays.

La nouvelle BMW iX est déjà en Espagne et la marque allemande a révélé les prix auxquels elle peut être achetée dans notre pays. Pour le moment, il sera proposé en deux versions différentes et peut être acheté auprès d’environ 87 150 euros.

Avec ce modèle, la firme munichoise ambitionne de proposer un grand SUV dont la composante premium est l’une des marques de fabrique. En fait, c’est appelé à être le plus luxueux dans sa gamme de voitures électriques. Cela a abouti à un modèle volumineux, avec une apparence très personnelle et une fabrication soignée définie par des matériaux durables.

Au-delà, la marque bavaroise proposera différentes versions avec leurs configurations respectives dans l’aspect mécanique. D’autres sont à venir, mais deux configurations de la BMW iX sont actuellement proposées.

Deux versions disponibles

D’une part, il offre la xDrive40, qui offre 326 ch de puissance et monte une batterie d’une capacité de 71 kWh. Ainsi, il offre une plage d’autonomie selon le cycle WLTP qui se situe entre 372 et 425 km. Ce sera la variante qui démarrera à partir de 87 150 euros sans compter l’équipement supplémentaire.

Également xDrive50 C’est la deuxième version proposée et nous avons eu l’occasion de la tester il y a quelques mois. C’est aussi le plus efficace, avec 523 ch, ainsi que celui qui offre le plus d’autonomie. Toujours selon le cycle WLTP, ce SUV est capable de voyager entre 549 et 630 km, grâce à sa batterie de 105,2 kWh. Dans cette variante, le prix de départ est 104 150 euros.

En plus de ces deux modèles, BMW prévoit de lancer un nouveau configuration de personnage plus sportive avec le propre badge ‘M’ de la marque, mais pas encore disponible. Pour le moment, les deux autres variantes peuvent être commandées et les premières unités ont déjà été livrées à leurs propriétaires.

Cet article a été publié sur Top Gear par Sergio Ríos.