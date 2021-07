Juridique & Réglementaire

La BoE affirme que les institutions ne constituent pas une « grande partie » de l’espace crypto pour justifier une action

Mais la banque centrale surveille attentivement car la cryptographie est un «paysage en évolution rapide».

La Banque d’Angleterre (BoE) affirme que les crypto-actifs ne constituent pas une menace bien qu’ils soient de plus en plus liés aux grands investisseurs, du moins aucune action au-delà de la surveillance pour le moment.

La volatilité des prix de certains actifs cryptographiques pourrait mettre en évidence des “poches potentielles d’exubérance”, a déclaré mardi la BoE dans son rapport semestriel sur la stabilité financière (FSR).

Les actifs cryptographiques sont actuellement largement détenus par des investisseurs de détail, les investisseurs institutionnels ayant actuellement une exposition limitée, a-t-il ajouté.

Mais dans le même temps, il existe des signes d’intérêt croissant pour les crypto-monnaies et les services connexes de la part des banques, des investisseurs institutionnels et des principaux opérateurs de systèmes de paiement, a déclaré la banque centrale du Royaume-Uni.

Cependant, cet intérêt croissant des grands acteurs peut augmenter les interconnexions entre les crypto-actifs et d’autres marchés et institutions financiers systémiques, a déclaré le FSR.

Tout en répétant son avertissement selon lequel les investisseurs cryptographiques peuvent perdre tout leur argent parce que les actifs cryptographiques n’ont “aucune valeur intrinsèque”, a déclaré le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, alors que les institutions ne constituent pas une grande partie de l’espace cryptographique, l’industrie en évolution rapide nécessite une attention particulière.

« D’un point de vue institutionnel, les preuves ne montrent pas qu’il s’agit d’une grande partie du tableau, mais nous devons clairement le surveiller très attentivement, comme nous le faisons, car c’est un paysage en évolution rapide. »

Le sous-gouverneur de la BoE, Jon Cunliffe, s’est également joint à nous, affirmant que des crypto-actifs « hautement spéculatifs » étaient observés pour voir si des mesures étaient nécessaires pour protéger les investisseurs particuliers.

“Du point de vue de la stabilité financière, le point auquel vous agissez est le point où vous pensez, eh bien en fait, vous avez un risque qui commence à se cristalliser”, a déclaré Cunliffe, ajoutant qu’un tel moment n’avait pas été atteint.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.