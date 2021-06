Juridique & Réglementaire

La BoE recherche la même surveillance réglementaire pour Stablecoin que Fiat dans le dernier document de discussion

Le discours sur les actifs cryptographiques et les monnaies numériques s’intensifie, et le dernier en date à donner son avis est la Banque d’Angleterre du Royaume-Uni.

L’argent numérique favorise les « questions pertinentes »

Dans un document de discussion publié le 7 juin, la Banque d’Angleterre (BoE) a donné ses deux cents sur ce qu’elle a appelé les nouvelles formes de monnaie numérique, couvrant à la fois les versions privées et publiques.

En défendant ces versions numériques des règlements de paiement, la BoE a noté dans le document publié sur son site Web, que ces nouvelles formes de monnaie pourraient permettre un système de paiement plus rapide, moins cher et plus efficace. Ils pourraient également contribuer à favoriser une meilleure inclusion financière pour la grande majorité des personnes non bancarisées.

Mais malgré les avantages potentiels qu’ils apportent, ils comportent des risques avec leur utilisation.

Compte tenu des perspectives que ces formes de monnaie numérique comportent des risques, le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a appelé à une réglementation des formes privées de monnaie numérique. Selon un rapport de ., Bailey a déclaré que les monnaies numériques privées comme les pièces stables devraient subir la même surveillance réglementaire que les paiements par les banques sont traités s’il y a la moindre chance qu’elles bénéficient d’une utilisation généralisée.

Jetant davantage de doutes sur les projets de la nation du Brexit concernant une livre numérique soutenue par l’État, Bailey a déclaré que la banque n’avait pas encore décidé si elle procéderait à la conception d’une monnaie numérique de la banque centrale.

Ajoutant plus loin, « il est essentiel que nous posions les questions difficiles et pertinentes en ce qui concerne l’avenir de ces nouvelles formes de monnaie numérique ».

Les questions difficiles et pertinentes ont amené le document de la BoE à considérer les pièces stables – des actifs numériques destinés à suivre le mouvement réel des devises en temps réel – et son implication sur l’économie. Selon le document de la BoE, il n’est pas facile d’évaluer l’impact potentiel de ces monnaies numériques privées, étant donné qu’elles ne sont pas largement utilisées comme équivalent fiduciaire.

Cependant, il a souligné que plusieurs raisons pourraient faire préférer les pièces stables aux paiements bancaires compte tenu de leur relative facilité. À la suite de cette analyse, la BoE a souligné que les émetteurs de pièces stables seraient soumis à des exigences de capital, à des exigences de liquidité et à un filet de sécurité pour indemniser les déposants en cas de non-respect de leurs obligations de paiement.

Les CBDC comme réserve de valeur

Le document de la BoE soutient qu’une livre numérique potentielle doit garantir la plus large gamme d’inclusion financière pour les utilisateurs tout en protégeant leur vie privée.

Il examine également des aspects tels que les CBDC deviennent une réserve de valeur et, dans ce cas, examine si les livres numériques devraient générer des intérêts pour ses utilisateurs. Pour poursuivre son objectif d’adoption des CBDC, la BoE a déclaré qu’un taux d’intérêt nul ou négatif pourrait aider à inciter à l’utilisation des CBDC pour les paiements alors qu’elle cherche à être largement adoptée.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.